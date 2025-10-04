október 4., szombat

Leszakadt egy gerendadarab

14 perce

Életveszélyessé vált a baranyai templom, bezárták

A máriakéméndi Nagyboldogasszony kegytemplom födémszerkezetéből leszakadt egy gerenda darabja, amely a templom hajójába zuhant - adta hírül a napokban Biki Endre Gábor templomgondnok. Az életveszélyessé vált máriakéméndi kegytemplom ideiglenes bezárásáról Felföldi László megyéspüspök döntött.

Bama.hu

A máriakéméndi kegytemplom közösségi oldalán Biki Endre Gábor felidézte: nyár óta folyik a födém felülvizsgálata, amely az öt évvel ezelőtti külső felújításkor anyagi források híján, csak költségkímélőbb ideiglenes megerősítést kapott, ám  - mint fogalmazott - "most bebizonyosodott, hogy ezzel együtt sincs kellő tartásuk a porladó gerendáknak".

máriakéméndi kegytemplom
Életveszélyessé vált a máriakéméndi kegytemplom.

A templomgondnok szerint már az előző hónapokban is, de az omlást követően még inkább megállapítást nyert, hogy a födém- és fiókgerendák végei, különösen az északi oldalon végállapotban vannak, amelyeket a szú és házi cincér károsítása okozza. A romlás állapota felgyorsulni látszik az utóbbi időben - hívta fel a figyelmet a sajnálatos fejleményekre.

Biki Endre Gábor közölte: a fentiek miatt Felföldi László megyéspüspök elrendelte a templom ideiglenes bezárását, mindaddig, míg a födém javítása és teljes körű felújítása el nem készül. E miatt a korábbi pályázatból egyenlőre nem festik ki a templomot, az anyagi forrásokat a födém rendbetételére szükséges fordítani - indokolt.

A templomgondnok kitért arra is, hogy a lezárt kegyhelyen minden szertartás szünetel. Így az október 8-ra meghirdetett búcsú is elmarad. A további szertartások a máriakéméndi Szent Márton templomban kerülnek megtartásra. A szeptember 27-ére, szombatra 16 órára meghirdetett szentmise is a Máriakéménd település központjában található Szent Márton templomban lesz, amelyet Szép Attila atya tart.

Biki Endre Gábor jelezte azonban, hogy a kegyhelyre látogató csoportokat és szállóvendégeket a továbbiakban is fogadják (kolostor, zarándokszállás, Templom-forrás, parkséta és a kálvária, megtekintésével), de a templom látogatása nem lehetséges. A továbbiakban, ahhoz, hogy a kegytemplom újra használható legyen, sokkal komolyabb anyagi forrásokra lesz szükség, mint, ami korábban látszott. Ezért a hívek és a kegytemplomot szívügyüknek érzők segítségét kérjük.

A templomgondnok kiemelte, hogy az adományokat az Olaszi Plébánia, Máriakéménd filia bankszámlaszámára lehet küldeni, „kegytemplomra” közleménnyel: 50100026-12002009
Külföldi utalás esetén IBAN szám: HU91 5010 0026 1200 2009 0000 0000.

Máriakéméndi kegytemplom - jelenés emlékére készült

Áprilisban megjelent cikkünkben idéztük fel, hogy 1740, azaz Mária Terézia magyar királynő trónra lépésének évében, egészen pontosan április 5-én megesett csoda megtörténtének részleteit több feljegyzésből is ismeri az utókor. A történet, amelyet leírnak pedig a következő. A falu egykori Szent Miklósról elnevezett templomának romjai között néhány helybeli kislány füvet gyűjtött, amikor egy mélyedésben a kis Jézust karján tartó Szűzanya fényben tündöklő szobrát, más források szerint képét pillantották meg.

Az emlékezet szerint a szobrot nem tudták kiemelni a földből, eltűnt. A jelenés hírére hamarosan közelről és távolról jöttek zarándokok. Ezért a falu bírója a búcsúsok követelésére a romos Szent Miklós-templom szentélyét szalmával befedette, hogy ott misézni lehessen. Kéménd ekkor még az esztergomi érsekséghez tartozott, ezért 1754-ben az ügyet kivizsgáló úgynevezett püspöki visitator, gróf Esterházy Károly is Esztergomból jött. 1746-ban kezdték meg a kizárólag a zarándokok által gyűjtött adományokból a régi kápolna helyén egy új nagy templom építését.

 

