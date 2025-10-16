Mátyásosok gyűrűztek Sumonyban

Mint írták, a kellemes őszi idő és a vidám hangulat tökéletes hátteret adott ahhoz, hogy a gyerekek közelebbről is megismerkedjenek a madárvárta mindennapjaival. Izgatottan figyelték, ahogy a befogott madarakat megvizsgálják, meggyűrűzik, majd szabadon engedik őket. Így nemcsak élményekkel, hanem új ismeretekkel, a természet iránti érzékenységgel is gazdagodtak – írták.