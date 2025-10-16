október 16., csütörtök

MME Baranya

37 perce

Mátyásosok gyűrűztek Sumonyban

A Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola alsó tagozatos diákjai felejthetetlen napot tölthettek a Sumonyi Nyár-őszi Madárgyűrűző Táborban a napokban - számolt be a Magyar Madártani Egyesület (MME) baranyai csoportja a Facebook-oldalán.

Bama.hu
Mátyásosok gyűrűztek Sumonyban

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Skatty

Mint írták, a kellemes őszi idő és a vidám hangulat tökéletes hátteret adott ahhoz, hogy a gyerekek közelebbről is megismerkedjenek a madárvárta mindennapjaival. Izgatottan figyelték, ahogy a befogott madarakat megvizsgálják, meggyűrűzik, majd szabadon engedik őket. Így nemcsak élményekkel, hanem új ismeretekkel, a természet iránti érzékenységgel is gazdagodtak – írták.

 

