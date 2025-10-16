MME Baranya
37 perce
Mátyásosok gyűrűztek Sumonyban
A Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola alsó tagozatos diákjai felejthetetlen napot tölthettek a Sumonyi Nyár-őszi Madárgyűrűző Táborban a napokban - számolt be a Magyar Madártani Egyesület (MME) baranyai csoportja a Facebook-oldalán.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Skatty
Mint írták, a kellemes őszi idő és a vidám hangulat tökéletes hátteret adott ahhoz, hogy a gyerekek közelebbről is megismerkedjenek a madárvárta mindennapjaival. Izgatottan figyelték, ahogy a befogott madarakat megvizsgálják, meggyűrűzik, majd szabadon engedik őket. Így nemcsak élményekkel, hanem új ismeretekkel, a természet iránti érzékenységgel is gazdagodtak – írták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre