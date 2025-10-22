Kiderült: ennyivel fognak száguldani a pécsi vonatok

A MÁV szeptemberben és októberben kiemelt karbantartási munkákat végzett a pécsi vasútvonalon, amelyek célja a sebességkorlátozások megszüntetése és a Budapest–Pécs közötti vonatközlekedés pontosságának javítása volt. A pályafelújítás a MÁV Pályaműködtetési Zrt. kivitelezésében, mintegy 80–100 szakember közreműködésével és nagyteljesítményű munkagépek – hosszúsín-szállító szerelvények, szabályozó gépek, daruk és kotrók – bevetésével valósult meg. A mintegy 750 millió forint értékű beruházást a vasúttársaság saját forrásból finanszírozta.

A MÁV befejezte a pályafelújítást Pécs és Dombóvár között. Fotó: Löffler Péter

A munkálatok a Dombóvár és Pécs közötti szakaszon zajlottak, ahol a szakemberek javították az alépítményt, kicserélték a váltókat és a síneket, valamint elvégezték a pályaszabályozást. A beavatkozások eredményeként több, 60 km/órás sebességkorlátozást sikerült megszüntetni, így november végétől, a még hátralévő utószabályozást követően a szakaszon újra visszaáll a korábbi, 120 km/órás megengedett sebesség.

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte: az őszi jó idő nemcsak a kirándulásoknak, hanem a pályafelújításoknak is kedvezett.

Kollégáink folyamatosan dolgoznak az előre tervezett karbantartásokon, hiszen a jó pálya a vasúti világ szívdobbanása: ha ez rendben van, minden gördülékenyebben zajlik.

A sebesség visszaállításával várhatóan néhány perccel csökken a vasúti menetidő Dombóvár és Pécs közötti szakaszon, ezáltal javul a pécsi vonatok menetrendszerűsége is. A vezérigazgató köszönetet mondott az utasoknak a vágányzár idején tanúsított türelmükért és megértésükért, hiszen már nem kell pótlóbuszokon zötykölődni.