Még jelezhetjük a szolgáltatónak, ha igényeljük a lomtalanítást

A korábbi gyakorlatnak megfelelően idén ősszel is lesz lomtalanítás Mohácson, amit ezúttal is előre egyeztetett időpontban - a keleti városrészben október 9-én, a nyugatiban 16-án - végez majd el a szolgáltató. Mindennek az a célja, hogy ne változzanak átmeneti lomtárolóvá az utcák, vagyis csak akkor kerüljenek el eddigi helyükről a régi bútorok, kacatok, amikor azokat elszállítják.

Aki élni szeretne az ingyenes lehetőséggel, egy regisztrációs űrlapot kell leadnia személyesen a Dózsa György utca 31. szám alatt az ügyfélszolgálaton vagy postán eljuttatni, legkésőbb október 3-ig.

Az igényeket ugyaneddig az időpontig telefonon (36-30-195-2075)és e-mailben ([email protected]) is be lehet jelenteni.

A lomtalanítás alkalmával nem viszik el a növényi és állati hulladékot, az építési-, bontási törmeléket, az elektromos és elektronikai készülékeket, a veszélyes hulladékot, az akkumulátort, gumiabroncsot, festékmaradékot, továbbá azt a háztartási, gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladékot, ami a heti szállítás alkalmával a kukában is elhelyezhető.

A lomokat az elszállítás napján reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára az ingatlanok előtti közterületre.

A szolgáltató kérése, hogy a bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében szétszerelve adják át.

A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljünk arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársukat.