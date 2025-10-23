Tisztelet a hősöknek
2 órája
Megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulóján, mindenkit várnak rá
Mindenkit szeretettel várnak.
Vajszló Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre, amelyre 2025. október 23-án, 15 órakor kerül sor a Vajszlói Kodolányi János Múzeum és Emlékkönyvtár udvarán.
Az eseményen közreműködik a Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola, a résztvevők együtt hajtanak fejet nemzetünk hősei előtt. Az önkormányzat mindenkit szeretettel vár a közös emlékezésre.
