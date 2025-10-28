október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszteletadás

3 órája

Megemlékezés lesz Mindenszentek alkalmából

Címkék#Mindenszentek Napi#gyertyagyújtás#megemlékezés

Közös gyertyagyújtás.

Tóth Dávid
Megemlékezés lesz Mindenszentek alkalmából

Forrás: MW

Fotó: Für Henrik

Berkesd Község Önkormányzata idén is tisztelettel meghívja a település lakóit és családjaikat a Mindenszentek Napi megemlékezésre, amelyet 2025. november 1-jén, szombaton tartanak.

A hagyományokhoz híven az esemény 16:30 órakor szentmisével veszi kezdetét a berkesdi templomban. Ezt követően 17:00 órakor az Idősek Napközi Otthonától indul a fáklyás temetői felvonulás, ahol a résztvevők közös imádsággal emlékeznek meg elhunyt szeretteikről, barátaikról.

Az önkormányzat minden résztvevő számára mécsest biztosít az indulás helyszínén.

A megemlékezés célja, hogy a közösség együtt hajtson fejet az elhunytak emléke előtt, és közösen őrizze azok emlékét, akik már nincsenek közöttünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu