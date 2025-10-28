Megemlékezés lesz Mindenszentek alkalmából

Berkesd Község Önkormányzata idén is tisztelettel meghívja a település lakóit és családjaikat a Mindenszentek Napi megemlékezésre, amelyet 2025. november 1-jén, szombaton tartanak.

A hagyományokhoz híven az esemény 16:30 órakor szentmisével veszi kezdetét a berkesdi templomban. Ezt követően 17:00 órakor az Idősek Napközi Otthonától indul a fáklyás temetői felvonulás, ahol a résztvevők közös imádsággal emlékeznek meg elhunyt szeretteikről, barátaikról.

Az önkormányzat minden résztvevő számára mécsest biztosít az indulás helyszínén.

A megemlékezés célja, hogy a közösség együtt hajtson fejet az elhunytak emléke előtt, és közösen őrizze azok emlékét, akik már nincsenek közöttünk.