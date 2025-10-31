22 perce
Megkóstolnál egy ropogós tücsköt, vacsorára? Akkor ez a te programod!
Újra elérkezett az év egyik legizgalmasabb időszaka: a borzongás és a rejtélyek ideje! A pécsi állatkert különleges „Állati Halloween” rendezvénnyel várja a látogatókat, ahol a szórakozás és a kreativitás garantált.
A délután folyamán számos tematikus program közül választhatnak az érdeklődők:
KarkötöZoo (13:00–17:30, Aula)
A kézműveskedés szerelmesei saját, egyedi karkötőt készíthetnek, amit emlékbe haza is vihetnek.
MenüZoo (13:00–16:00, Oktatóterem)
A bátrabb látogatók különleges ízekkel ismerkedhetnek meg: a ropogós tücsök vacsorát ezúttal egy adag „Vámpír-elixír” teszi teljessé.
Bűnügyi NyomoZoo (13:30–17:00, Vadászház és környéke)
Egy rejtélyes bűntény rázta meg az állatkertet — de vajon ki az elkövető? A látogatók detektívként deríthetik fel a nyomokat, és göngyölíthetik fel az esetet, mielőtt a tettes újra lecsap.
A nap folyamán látványetetések is színesítik a programot:
13:00 – Hüllők
13:30 – Halak
14:00 – Leopárd
15:00 – Fóka
15:30 – Szurikáta
16:00 – Pávián
16:30 – Oroszlán
17:00 – Medve
A rendezvény normál állatkerti belépővel látogatható, a pénztár 17:00 órakor zár.