Megkóstolnál egy ropogós tücsköt, vacsorára? Akkor ez a te programod!

A délután folyamán számos tematikus program közül választhatnak az érdeklődők:

KarkötöZoo (13:00–17:30, Aula)

A kézműveskedés szerelmesei saját, egyedi karkötőt készíthetnek, amit emlékbe haza is vihetnek.

MenüZoo (13:00–16:00, Oktatóterem)

A bátrabb látogatók különleges ízekkel ismerkedhetnek meg: a ropogós tücsök vacsorát ezúttal egy adag „Vámpír-elixír” teszi teljessé.

Bűnügyi NyomoZoo (13:30–17:00, Vadászház és környéke)

Egy rejtélyes bűntény rázta meg az állatkertet — de vajon ki az elkövető? A látogatók detektívként deríthetik fel a nyomokat, és göngyölíthetik fel az esetet, mielőtt a tettes újra lecsap.

A nap folyamán látványetetések is színesítik a programot:

13:00 – Hüllők

13:30 – Halak

14:00 – Leopárd

15:00 – Fóka

15:30 – Szurikáta

16:00 – Pávián

16:30 – Oroszlán

17:00 – Medve

A rendezvény normál állatkerti belépővel látogatható, a pénztár 17:00 órakor zár.