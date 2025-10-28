Egészség
1 órája
Megnyílt a rekortán borítású futópálya!
Végre elkészült. De komoly szabályokat be kell tartani.
Használatba vehetik a sásdiak az új, rekortán borítású futópályát – erről Jusztinger László, Sásd polgármestere számolt be közösségi oldalán. A polgármester tájékoztatása szerint a pálya rendeltetésszerű használata érdekében kizárólag gyalogosan, futásra vagy sétára vehető igénybe, kerékpározni és motorozni tilos rajta. A biztonságos használat érdekében forgókaput alakítottak ki a két kispados pavilon között, ahonnan egy járda vezet a futópályára.
„Futásra fel – váljék egészségükre!” – zárta bejegyzését a polgármester.
