október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

1 órája

Megnyílt a rekortán borítású futópálya!

Címkék#megnyílt#futópálya#Sásd

Végre elkészült. De komoly szabályokat be kell tartani.

Bóka Máté Ciprián
Megnyílt a rekortán borítású futópálya!

Használatba vehetik a sásdiak az új, rekortán borítású futópályát – erről Jusztinger László, Sásd polgármestere számolt be közösségi oldalán. A polgármester tájékoztatása szerint a pálya rendeltetésszerű használata érdekében kizárólag gyalogosan, futásra vagy sétára vehető igénybe, kerékpározni és motorozni tilos rajta. A biztonságos használat érdekében forgókaput alakítottak ki a két kispados pavilon között, ahonnan egy járda vezet a futópályára.

„Futásra fel – váljék egészségükre!” – zárta bejegyzését a polgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu