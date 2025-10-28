Megnyílt a rekortán borítású futópálya!

Használatba vehetik a sásdiak az új, rekortán borítású futópályát – erről Jusztinger László, Sásd polgármestere számolt be közösségi oldalán. A polgármester tájékoztatása szerint a pálya rendeltetésszerű használata érdekében kizárólag gyalogosan, futásra vagy sétára vehető igénybe, kerékpározni és motorozni tilos rajta. A biztonságos használat érdekében forgókaput alakítottak ki a két kispados pavilon között, ahonnan egy járda vezet a futópályára.

„Futásra fel – váljék egészségükre!” – zárta bejegyzését a polgármester.