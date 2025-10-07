október 7., kedd

Megnyílt az autópálya: történelmet írtunk kedden reggel! (GALÉRIA, VIDEÓ)

Címkék#forgalom#bama.hu videó#Pécs#autópálya#történelem

A térség parlamenti képviselője jelentette be. Az M6-os nyitása Baranya vármegyének hatalmas dolog.

Bóka Máté Ciprián

Kedden reggel megnyitották a forgalom számára az M6-os autópálya horvát határhoz vezető, már egy éve elkészült szakaszát, így összekapcsolódott a két útszakasz. Hargitai János, a térség parlamenti képviselője kedden reggel már a történelmi pillanatról posztolt a közösségi oldalán.

M6-os kész van, meg is nyitották kedden
Az M6-os autópályán keddtől már nem lehet gyalog járni, a forgalom megindult reggel

A nyitásra azért kellett várni, mert a horvátok csak mostanra fejezték be a saját oldalukon a pálya kivitelezését. Ennek köszönhetően Eszékről Budapestre kevesebb mint két óra alatt lehetett eljutni.

A baranyaiak számára pedig Eszék vált sokkal gyorsabban elérhetővé – Pécsről másfél óra helyett mindössze 50 perc az út az autópályán. A fejlesztéssel Horvátország déli része, Dalmácia is közelebb került, bár Bosznián keresztül még nem épült meg teljesen az autópálya az Adria felé. 

Irány Horvátország az M6-oson!

Fotók: Löffler Péter

 

Bama.hu videó

