2 órája
Megnyílt az autópálya: történelmet írtunk kedden reggel! (GALÉRIA, VIDEÓ)
A térség parlamenti képviselője jelentette be. Az M6-os nyitása Baranya vármegyének hatalmas dolog.
Kedden reggel megnyitották a forgalom számára az M6-os autópálya horvát határhoz vezető, már egy éve elkészült szakaszát, így összekapcsolódott a két útszakasz. Hargitai János, a térség parlamenti képviselője kedden reggel már a történelmi pillanatról posztolt a közösségi oldalán.
A nyitásra azért kellett várni, mert a horvátok csak mostanra fejezték be a saját oldalukon a pálya kivitelezését. Ennek köszönhetően Eszékről Budapestre kevesebb mint két óra alatt lehetett eljutni.
A baranyaiak számára pedig Eszék vált sokkal gyorsabban elérhetővé – Pécsről másfél óra helyett mindössze 50 perc az út az autópályán. A fejlesztéssel Horvátország déli része, Dalmácia is közelebb került, bár Bosznián keresztül még nem épült meg teljesen az autópálya az Adria felé.
Irány Horvátország az M6-oson!Fotók: Löffler Péter
Bama.hu videó
