Megtudhatjuk, milyen Szársomlyó állatvilága

Címkék#Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság#Szársomlyó#DDNP Klub#Pécs#állatvilág

A DDNP Klub előadássorozat keretében november 4-én, 17 órától Pécsett, a Tettyei Oktatási Központban nyújtanak betekintést Szársomlyó állatvilágába.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság népszerű előadás-sorozata a DDNP Klub. 

Az ingyenes előadások résztvevői sok érdekes titkot hallhatnak növény- és állatfajokról, betekintést nyerhetnek az igazgatóságon folyó természetvédelmi szakmai munkálatokba, Dél-Dunántúl természeti és kulturális értékeibe.

 

