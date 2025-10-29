Ingyenes program
1 órája
Megtudhatjuk, milyen Szársomlyó állatvilága
A DDNP Klub előadássorozat keretében november 4-én, 17 órától Pécsett, a Tettyei Oktatási Központban nyújtanak betekintést Szársomlyó állatvilágába.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság népszerű előadás-sorozata a DDNP Klub.
Az ingyenes előadások résztvevői sok érdekes titkot hallhatnak növény- és állatfajokról, betekintést nyerhetnek az igazgatóságon folyó természetvédelmi szakmai munkálatokba, Dél-Dunántúl természeti és kulturális értékeibe.
