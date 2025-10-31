Megújult a Barbakán-kert, péntektől újra a pécsieké

A pécsi püspöki palotától délre elhelyezkedő Barbakán-kert egy ideig bezárt kapui pénteken újra kitárultak a pécsiek és az ide látogató turisták előtt. A kedvelt belvárosi parkot Péterffy Attila polgármester, Marsalkó Péter a belváros önkormányzati képviselője és Meixner Barna, a Biokom Nkft. ügyvezető igazgatója adta át késő délelőtt.

Péterffy Attila felidézte, hogy a pécsi városvezetés öt éve indította útjára a Pintér János parkfelújítási programot, amelynek célja, hogy Pécs pakjait, közterületeit megújítsa a város, ugyanis ezek a helyek felértékelődnek és egyre fontosabb szerepet töltenek be a hétköznapokban. Ennek a programnak szép állomása a Barbakán-kert felújítása - mondta a polgármester, aki szerint hosszú ideig nem méltó állapotban fogadta az oda betérőket a park.

A polgármester a mintegy 30 millió forint értékű munkálatok fedezetéről közölte: Kővári János a körzet korábbi ciklusbeli önkormányzati képviselőjének keretéből és a Biokom forrásaiból valósult meg a felújítás.

Barbakán-kert: folytatódnak a fejlesztések

Marsalkó Péter jelezte, hogy a felújítások tovább folytatódnak, ugyanis a bástyától északra található várkertben a Biokom, egyebek mellett új játszótér, kutyafuttatót, és rendezvények lebonyolítására is alkalmas színpad kialakítását tervezi.

Meixner Barna emléeztetett rá, hogy régóta tervezték a Barbakán-kert rendebetételét. Ismertetése szerint a murvás sétautat bazaltkockás díszburkolatú útra cserélték, új átkötő utakat is kialakítottak, megújultak a zöldfelületek, tájékoztató táblákat is kihelyeztek, valamint a park akadálymentessé is vált.

A további munkáltokra térve a Barbakán-várárokban a játszkótér kialakítása mellett - ahogy fogalmazott - "újjáépítik" az ottani a közvilágítást.