október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izgalmas volt a hét

1 órája

Mentek a kommandósok, az autópálya szakított, és Szoboszlai sorsa is eldőlt

Címkék#rendőr#gyorsforgalmi#Szoboszlai Dominik#kommandós

Izgalmas hetet zártunk. Egy sor olyan cikk született, amelyet szerettek az olvasók – a téma tényleg az utcán hevert.

Bama.hu
Mentek a kommandósok, az autópálya szakított, és Szoboszlai sorsa is eldőlt

A lassan véget érő hét bővelkedett izgalmas eseményekben. Szerdán írtuk meg, hogy bűnügyi helyszínelők, kommandósok és rendőrök vonultak ki Pécsen – a nagyszabású akció sokakat érdekelt, rengetegen olvasták az erről szóló cikkünket.

Hasonlóan érdekes volt, még ha más szempontból is, az M60-as autópályáról szóló írásunk: „már 2026 tavaszán megkezdődhet az M60-as autópálya folytatásaként a Pécs és Szigetvár közötti gyorsforgalmi szakasz tervezése, az optimista elképzelések tervek szerint akár 2030-ra be is fejeződhet az építkezés” – így kezdődik a cikk, s a folytatás sok meglepetést tartogat.

Nem meglepő, hogy az előretekintő, a téli időjárást megjósoló cikkünk is nagyot ment: „Ez eldőlt: ilyen lesz a téli időjárás, ekkor törhet ránk a tavasz!” című cikkünkre a mai napig érkeznek a kattintások.

A végére egy egészen friss írást említenénk: a hétvégén írtuk meg, hogy Szoboszlai Dominik karrierjének alakulásában nagy szerepet játszott egy pécsi orvos. Hogy hogyan? Ide kattintva kiderül!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu