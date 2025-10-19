1 órája
Mentek a kommandósok, az autópálya szakított, és Szoboszlai sorsa is eldőlt
Izgalmas hetet zártunk. Egy sor olyan cikk született, amelyet szerettek az olvasók – a téma tényleg az utcán hevert.
A lassan véget érő hét bővelkedett izgalmas eseményekben. Szerdán írtuk meg, hogy bűnügyi helyszínelők, kommandósok és rendőrök vonultak ki Pécsen – a nagyszabású akció sokakat érdekelt, rengetegen olvasták az erről szóló cikkünket.
Kommandósok is megjelentek Baranyában, durva baleset is történt!
Hasonlóan érdekes volt, még ha más szempontból is, az M60-as autópályáról szóló írásunk: „már 2026 tavaszán megkezdődhet az M60-as autópálya folytatásaként a Pécs és Szigetvár közötti gyorsforgalmi szakasz tervezése, az optimista elképzelések tervek szerint akár 2030-ra be is fejeződhet az építkezés” – így kezdődik a cikk, s a folytatás sok meglepetést tartogat.
Nem meglepő, hogy az előretekintő, a téli időjárást megjósoló cikkünk is nagyot ment: „Ez eldőlt: ilyen lesz a téli időjárás, ekkor törhet ránk a tavasz!” című cikkünkre a mai napig érkeznek a kattintások.
Döbbenetes: egy pécsi orvos miatt került veszélybe Szoboszlai Dominik
A végére egy egészen friss írást említenénk: a hétvégén írtuk meg, hogy Szoboszlai Dominik karrierjének alakulásában nagy szerepet játszott egy pécsi orvos. Hogy hogyan? Ide kattintva kiderül!