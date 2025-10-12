Rémisztő: kígyó bukkant fel egy pécsi konyhában (FOTÓ)

A közelmúltban több ízben is történt „mérges kígyó” észlelés Baranya vármegyében, melyekről persze végül kiderült, hogy nem rákosi vipera járja a környéket, hanem bizonyos sikló fajták riogattak bennünket.

Mérges kígyók ritkán tűnnek fel nálunk, ez a sikló egy pécsi konyhából került elő. Forrás: Olvasói fotó

Mérges kígyó egy pécsi konyhában? Egy sikló okozott riadalmat

Az ember ritkán találkozik mérges kígyókkal Baranya vármegyében, de legyünk őszinték: igazából egy siklóról is képesek vagyunk azt gondolni, hogy akár egy keresztes vipera is lehet, mert nem rendelkezünk a megfelelő információkkal, hogy különbséget tegyünk a hüllők között. Hasonló ez, mint a gombászás, jobb a dolgot szakértőkre bízni, így derült ki pár ijesztő baranyai kígyó észlelésről is, hogy ártalmatlan siklókról van szó.

Minden sikló kígyó, de nem minden kígyó sikló Természetesen a kígyók között is rengeteg alfaj létezik, viperák, boák, amelyekről tudjuk, hogy akadnak köztük veszélyes fajták is, de vajon a siklók között is akadnak olyan egyedek, melyektől tartanunk kell? Szerencsére Magyarországon leggyakrabban előforduló fajták pl.: vízisikló, rézsikló, kockás sikló, erdei sikló semmi veszélyt nem jelentenek, ám a velük való találkozás ennek ellenére is félelmet kelt az emberben.

Az edénycsepegtetőben tűnt fel egy sikló

Egy hónapja számoltunk be arról a máig megmagyarázhatatlan esetről, amikor egy pécsi háziasszony hívott szakértő segítséget, mivel egy különös vendég tűnt fel a konyhájában. Elsőre borzasztóan megijedt, ugyanis mérges kígyóra gyanakodott, később aztán a szakértők a fotó alapján rézsiklónak titulálták az állatot. Az mindenesetre továbbra is érdekes kérdés, hogy miként került be egy pécsi konyhába.

Baranya kedvelt túraútvonalán is feltűnt egy gyönyörű sikló

Nem mindennapi fotót készített egy természetkedvelő fotós a Máriagyűdi Kegyhely környékén. Mónika − aki elmondása szerint épp ennél a fánál állt meg pihenni a túra közben a férjével − elsőre nagyon megörült az állatnak, ám amikor közelebb ment a hüllőhöz, az finoman jelezte testbeszédével, hogy jobb mindenkinek, ha távolabb marad. A közösségi médiában is megosztott fotók alatt megindultak a találgatások, vajon mérges kígyó vagy egy erdei sikló lehet a lencsevégre kapott csúszómászó? Végül kiderült, hogy nagy valószínűséggel utóbbiról lehet szó.