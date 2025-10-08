Gyermekkorunk kedvelt mesefigurái: Pumukli, Kisvakond, Lolka és Bolka. Te is szeretted a történetüket?

A számos népszerű saját sorozat mellett akadtak szintén ikonikus külföldi mesék, amik szintén meghódították a nézők szívét. Ilyen retro mese például a Kisvakond, a Pumukli, a Runcájsz vagy a Lolka és Bolka. Ikonikus mesék, te tudod a megoldásokat?

Mesekvíz: te menyire ismered az alkotásokat?

A hazai televízióban is nagy népszerűségnek örvendő rajzfilmek nemzetközileg is komoly sikereket értek el. Például a Kisvakond máig legismertebb első darabot „A vakond nadrágja” címmel a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, ahol első díjjal jutalmazták. Lolkának és Bolkának saját szobra van Lengyelországban. A Rumcájszt pedig hamarosan a Vaskakas Bábszínház is műsorára tűzi.

https://youtu.be/nTFN4f645Wc

Tedd próbára tudásod ezekkel az ikonikus retró mesékkel!

Íme a kvízünk: