Retró mese-kvíz

1 órája

Gyermekkorunk kedvelt mesefigurái: Pumukli, Kisvakond, Lolka és Bolka. Te is szeretted a történetüket?

Az ezredforduló előtti magyar rajzfilmek tagadhatatlan gyöngyszemei a hazai filmgyártásnak. Te ismered őket? Tesztelt tudásod mesekvízünk segítségével!

Bama.hu
Forrás: ujsagmuzeum.hu

A számos népszerű saját sorozat mellett akadtak szintén ikonikus külföldi mesék, amik szintén meghódították a nézők szívét. Ilyen retro mese például a Kisvakond, a Pumukli, a Runcájsz vagy a Lolka és Bolka. Ikonikus mesék, te tudod a megoldásokat?

Mesekvíz: te menyire ismered az alkotásokat?

A hazai televízióban is nagy népszerűségnek örvendő rajzfilmek nemzetközileg is komoly sikereket értek el. Például a Kisvakond máig legismertebb első darabot „A vakond nadrágja” címmel a Velencei Filmfesztiválon  mutatták be, ahol első díjjal jutalmazták. Lolkának és Bolkának saját szobra van Lengyelországban. A Rumcájszt pedig hamarosan a Vaskakas Bábszínház is műsorára tűzi.

https://youtu.be/nTFN4f645Wc

Tedd próbára tudásod ezekkel az ikonikus retró mesékkel!

Íme a kvízünk:

1.
A Pumukli kalandjai című mesében mi az asztalos mester teljes neve?
2.
Ki varrta meg a Kisvakond nadrágját a mesében?
3.
Hogy hívják Rumcájsz feleségét?
4.
Lolka és Bolka kincset keres a mese egyik részében. Mit találnak?
5.
Miért vált láthatóvá Pumukli az öreg cipészmesternek?
6.
Mi Rumcájsz foglalkozása?
7.
Melyik fiú Lolka és melyik Bolka?
8.
A Kisavakond megment egy halat a félelmetes csukától. Hogyan hálálja meg a hal?

Amennyiben kedvet kaptál további teszt kitöltésére, íme egy korábbi magyar mese kvíz, mely segítségével tesztelheted további tudásod!

