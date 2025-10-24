Elkezdődött a fenyegetés: pillanatok alatt elveszítheted a Facebook és az Instagram-fiókod

Az utóbbi hetekben ismét megszaporodtak a Facebook Messenger-en terjedő adathalász üzenetek, amelyek látszólag a Meta vagy a Facebook hivatalos értesítéseinek tűnnek. A céljuk, hogy a felhasználókat megtévesszék és megszerezzék bejelentkezési adataikat. A messenger csalók célja egyértelmű, szükségük van a profilodra!

Ezzel az üzenettel próbálkoznak a messenger csalók, ne dőljünk be nekik. Forrás: Olvasói fotó

Veszélyben a személyes adatok: miként dolgoznak a messenger csalók?

A módszer kifinomult, mégis megtévesztően egyszerű. A felhasználók egy üzenetet kapnak, amely azt állítja, hogy a fiókjukat szabálysértés, szerzői jogi probléma vagy feltörés gyanúja miatt zárolni fogják. Az üzenet sürgető hangvételű, és rövid határidőt ad a reagálásra – például 12 vagy 24 órát.

Az üzenetben található link első pillantásra hivatalosnak tűnik, hiszen gyakran „facebook.com” szöveggel kezdődik. Valójában azonban egy külső, hamis weboldalra vezet, ahol a felhasználót arra kérik, hogy adja meg bejelentkezési adatait. Aki ezt megteszi, annak fiókját a csalók könnyedén átvehetik.

Virágzik a kiberbűnözés: borzasztó nehéz a feltört Facebook profil törlése

Ha a csalók megszerzik a belépési adatokat, teljes hozzáférést kapnak a fiókhoz, és akár más platformokhoz – például az Instagramhoz vagy a vállalati oldalhoz – is. Ilyenkor az áldozat nevében üzeneteket küldhetnek tovább az ismerősöknek, így a támadás gyorsan továbbterjed.

Emellett egyes esetekben bankkártyaadatokat vagy más személyes információkat is próbálnak kicsalni, így a veszély anyagi kárt is okozhat. Nem elhanyagolható az sem, hogy ilyenkor a megszerzett profilokat kvázi álprofilként tudják használni a továbbiakban, új Facebook profilt regisztrálni ugyanis egyre körülményesebb, ha nem valós adatokkal szeretnék létrehozni azt.

Hogyan védekezhetünk az adathalászok ellen? Ne kattintsunk ismeretlen linkekre – különösen, ha azok sürgető vagy fenyegető hangvételű üzenetben érkeznek.

– különösen, ha azok sürgető vagy fenyegető hangvételű üzenetben érkeznek. Mindig közvetlenül a Facebookon ellenőrizzük az esetleges értesítéseket, ne üzenetből nyissuk meg a hivatkozásokat.

az esetleges értesítéseket, ne üzenetből nyissuk meg a hivatkozásokat. Figyeljük a webcímeket – ha a link nem pontosan „facebook.com” vagy „meta.com” domainre mutat, az gyanús.

– ha a link nem pontosan „facebook.com” vagy „meta.com” domainre mutat, az gyanús. Használjunk kétfaktoros hitelesítést (2FA) , hogy a fiókunk még akkor se legyen könnyen feltörhető, ha valaki megszerezné a jelszót.

, hogy a fiókunk még akkor se legyen könnyen feltörhető, ha valaki megszerezné a jelszót. Értesítsük az ismerőseinket, ha gyanús üzenet érkezik tőlünk – előfordulhat, hogy a fiókunkat már feltörték.

A feltört Facebook fiók helyreállítása nem egyszerű feladat, így érdemes a fenti utasításokat betartani, hogy elkerüljük a nagyobb bajt.