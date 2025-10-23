Mesterséges intelligencia forradalma az egészségügyben – Pécsen ad elő Palkovics László

A neves szakember a mesterséges intelligencia térhódításáról és egészségügyi felhasználási lehetőségeiről beszél majd. Az esemény az Egészség-Akadémia 2.0 programsorozat részeként valósul meg, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, az Általános Orvostudományi Kar, a Klinikai Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága együttműködésében. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött : regisztráció itt.

Vémi Zoltán. Fotó: Vémi Zoltán

A tudomány és a közönség találkozása

Az Egészség Akadémia előadássorozatot eredetileg 2008-ban indították el a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, a lakosság egészség- és környezettudatosságának fejlesztésére. A kezdeményezés életre hívója Prof. Dr. Bódis József rector emeritus, szülész-nőgyógyász professzor, aki a tudományosan megalapozott, közérthető ismeretek átadását tűzte ki célul.

A 2023-ban újraindított sorozat előadásain neves hazai és nemzetközi szakemberek tartanak közérthető, mégis tudományos igényű prezentációkat, melyeket interaktív beszélgetések követnek.

Korábban olyan előadók szerepeltek a programban, mint

– Prof. Dr. Kovács L. Gábor, a termékenységi zavarokról,

– Dr. Szemelyácz János, a kamaszok addiktológiai problémáiról,

– Prof. Dr. Szapáry László, a stroke-prevencióról,

– Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, az autizmus és ADHD gyermekneurológiai vonatkozásairól,

– Dr. Kemenesi Gábor, a vírusok világáról,

– valamint Dr. Rátgéber László, aki a mozgás, sport és művészet kapcsolatát járta körül.

Az eseményeket videóra is rögzítik, és elérhetővé teszik az Egészség Akadémia 2.0 és az MTA PAB YouTube-csatornáin, így azok is követhetik, akik nem tudnak személyesen részt venni.

Híd a tudomány és a társadalom között A sorozat célja, hogy hidat képezzen a tudomány és a társadalom között, és hozzájáruljon egy egészségtudatosabb közösség kialakításához Pécsett és a régióban.

Az előadásokat szeptembertől májusig, minden hónap első keddjén rendezik meg. Az év végén, karácsony közeledtével ünnepi alkalom zárja a sorozatot, ahol az előadókat és a közönséget is vendégül látják egy szerény fogadáson.

A november 4-i programon maga Prof. Dr. Palkovics László invitálja a közönséget egy rövid videóban, mely az Egészség Akadémia 2.0 felületein is megtekinthető.