október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Professzor érkezik

2 órája

Mesterséges intelligencia forradalma az egészségügyben – Pécsen ad elő Palkovics László

Címkék#prevenció#Prof Dr Palkovics László#intelligencia#autizmus#program#MTA

A mesterséges intelligencia már nem a jövő, hanem a jelen – különösen az orvostudományban. November 4-én, 16 órától Prof. Dr. Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Széchényi-díjas mérnök, az MTA rendes tagja tart előadást Pécsett, az MTA Pécsi Területi Bizottságának székházában.

A neves szakember a mesterséges intelligencia térhódításáról és egészségügyi felhasználási lehetőségeiről beszél majd. Az esemény az Egészség-Akadémia 2.0 programsorozat részeként valósul meg, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, az Általános Orvostudományi Kar, a Klinikai Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága együttműködésében. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött : regisztráció itt.

Vémi Zoltán. Fotó: Vémi Zoltán

A tudomány és a közönség találkozása

Az Egészség Akadémia előadássorozatot eredetileg 2008-ban indították el a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, a lakosság egészség- és környezettudatosságának fejlesztésére. A kezdeményezés életre hívója Prof. Dr. Bódis József rector emeritus, szülész-nőgyógyász professzor, aki a tudományosan megalapozott, közérthető ismeretek átadását tűzte ki célul.

A 2023-ban újraindított sorozat előadásain neves hazai és nemzetközi szakemberek tartanak közérthető, mégis tudományos igényű prezentációkat, melyeket interaktív beszélgetések követnek.

Korábban olyan előadók szerepeltek a programban, mint
Prof. Dr. Kovács L. Gábor, a termékenységi zavarokról,
Dr. Szemelyácz János, a kamaszok addiktológiai problémáiról,
Prof. Dr. Szapáry László, a stroke-prevencióról,
Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, az autizmus és ADHD gyermekneurológiai vonatkozásairól,
Dr. Kemenesi Gábor, a vírusok világáról,
– valamint Dr. Rátgéber László, aki a mozgás, sport és művészet kapcsolatát járta körül.

Az eseményeket videóra is rögzítik, és elérhetővé teszik az Egészség Akadémia 2.0 és az MTA PAB YouTube-csatornáin, így azok is követhetik, akik nem tudnak személyesen részt venni.

Híd a tudomány és a társadalom között

A sorozat célja, hogy hidat képezzen a tudomány és a társadalom között, és hozzájáruljon egy egészségtudatosabb közösség kialakításához Pécsett és a régióban.
Az előadásokat szeptembertől májusig, minden hónap első keddjén rendezik meg. Az év végén, karácsony közeledtével ünnepi alkalom zárja a sorozatot, ahol az előadókat és a közönséget is vendégül látják egy szerény fogadáson.

A november 4-i programon maga Prof. Dr. Palkovics László invitálja a közönséget egy rövid videóban, mely az Egészség Akadémia 2.0 felületein is megtekinthető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu