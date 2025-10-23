2 órája
Mesterséges intelligencia forradalma az egészségügyben – Pécsen ad elő Palkovics László
A mesterséges intelligencia már nem a jövő, hanem a jelen – különösen az orvostudományban. November 4-én, 16 órától Prof. Dr. Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Széchényi-díjas mérnök, az MTA rendes tagja tart előadást Pécsett, az MTA Pécsi Területi Bizottságának székházában.
A neves szakember a mesterséges intelligencia térhódításáról és egészségügyi felhasználási lehetőségeiről beszél majd. Az esemény az Egészség-Akadémia 2.0 programsorozat részeként valósul meg, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, az Általános Orvostudományi Kar, a Klinikai Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága együttműködésében. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött : regisztráció itt.
A tudomány és a közönség találkozása
Az Egészség Akadémia előadássorozatot eredetileg 2008-ban indították el a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, a lakosság egészség- és környezettudatosságának fejlesztésére. A kezdeményezés életre hívója Prof. Dr. Bódis József rector emeritus, szülész-nőgyógyász professzor, aki a tudományosan megalapozott, közérthető ismeretek átadását tűzte ki célul.
A 2023-ban újraindított sorozat előadásain neves hazai és nemzetközi szakemberek tartanak közérthető, mégis tudományos igényű prezentációkat, melyeket interaktív beszélgetések követnek.
Korábban olyan előadók szerepeltek a programban, mint
– Prof. Dr. Kovács L. Gábor, a termékenységi zavarokról,
– Dr. Szemelyácz János, a kamaszok addiktológiai problémáiról,
– Prof. Dr. Szapáry László, a stroke-prevencióról,
– Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, az autizmus és ADHD gyermekneurológiai vonatkozásairól,
– Dr. Kemenesi Gábor, a vírusok világáról,
– valamint Dr. Rátgéber László, aki a mozgás, sport és művészet kapcsolatát járta körül.
Az eseményeket videóra is rögzítik, és elérhetővé teszik az Egészség Akadémia 2.0 és az MTA PAB YouTube-csatornáin, így azok is követhetik, akik nem tudnak személyesen részt venni.
Híd a tudomány és a társadalom között
A sorozat célja, hogy hidat képezzen a tudomány és a társadalom között, és hozzájáruljon egy egészségtudatosabb közösség kialakításához Pécsett és a régióban.
Az előadásokat szeptembertől májusig, minden hónap első keddjén rendezik meg. Az év végén, karácsony közeledtével ünnepi alkalom zárja a sorozatot, ahol az előadókat és a közönséget is vendégül látják egy szerény fogadáson.
A november 4-i programon maga Prof. Dr. Palkovics László invitálja a közönséget egy rövid videóban, mely az Egészség Akadémia 2.0 felületein is megtekinthető.