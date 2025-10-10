Titokzatos „nehéz kő” került elő Baranyában – senki sem sejtette, mi lapul benne

A mintegy 1,25 kilogrammos kő, amelyről nem sokkal később bebizonyosodott, hogy valóban meteorit, ismeretlenek közvetítésével jutott el egy hazai szakértőhöz, aki eleinte nem tulajdonított neki túlzott jelentőséget. Az ilyen típusú minták gyakran bizonyulnak földi eredetű kőzetnek. Ez a darab azonban más volt.

Igazi tudományos szenzáció a kölkedi meteorit. Fotó: Meteor folyóirat

A megtalálók – vélhetően kincskeresők – a követ Kölked falutól nyugatra, mintegy egy kilométerre emelték ki két ásónyomnyi mélységből. A kő már megvágva, rossz minőségben érkezett a kutatóhoz, ami sejtette, hogy valaki megpróbálhatta „vizsgálni” otthoni módszerekkel. A felfedező szakértő azonban hamar felismerte: valami különlegesről lehet szó – minderről maga Kereszty Zsolt számolt be a Meteor folyóirat 2016. szeptemberi számában közzétett tudományos cikkében.

Első vizsgálatok alapján a kő sűrűsége (3,15 g/cm³), mágnesessége, és belső szerkezete (kondrumok jelenléte) erősen meteorit-gyanús volt. A mikroszkópos elemzések során pedig már nem volt kétség: a minta kondrit meteorit, amely olivin- és piroxénásványokat, valamint átalakult FeNi-szulfidokat tartalmaz.

Kölked H5 – Egy hivatalos meteorit születése

A fellelhető források alapján a részletes klasszifikációra az Új-Mexikói Egyetemen került sor, Carl Agee professzor vezetésével. Az elemzés megállapította, hogy a kő egy H5 típusú kondrit meteorit, amely egy ősi kisbolygó mélyéből származhat. A sokkoltsági foka S3 – azaz közepesen sokkolt –, ami 15–20 GPa nyomásra utal, míg mállottsági foka W3, azaz közepesen mállott. Ezek a jellemzők megerősítették, hogy hosszú ideig nedves környezetben feküdt – ami nem meglepő, tekintve, hogy a megtalálási helye a Duna árterében található.

A kutató saját költségén végeztette el a nemzetközi osztályozást, mivel egyetlen hazai intézmény sem tudta vállalni a hosszadalmas és költséges procedúrát. Az amerikai klasszifikációs eredmények alapján a Meteoritikai Társaság (MetSoc) hivatalosan is elfogadta az új meteoritot, amely 2016. június 6-án kapta meg a Kölked nevet.

A kutató a tudományos érték megőrzése érdekében 22 grammos mintát helyezett el a Szegedi Tudományegyetem bajai csillagvizsgálójában, hogy a jövőben további vizsgálatokra is lehetőség nyíljon.