Mi rejtőzik a kővágószőlősi domb alatt? Egy fiatal mérnök utánajárt az uránbánya titkának!

Csongrádi Sebestyén, földmérő mérnök, okleveles geoinformatikus diplomamunkájának eredményeit mutatta be a kővágószőlősi Buzás Andor Művelődési Házban nagy létszámú érdeklődő előtt.

A kővágószőlősi I. számú rekultivált uránbányászati meddőhányó radiológiai vizsgálata című előadás érdekessége. hogy prezentálója helyi születésű, tehát a téma megközelítése egyszerre hordozott szakmai és helyismereti, helytörténeti szempontokat.

Az előadás témája nemcsak szakmai, hanem helytörténeti és környezetvédelmi szempontból is különösen érdekes volt, hiszen a település és a térség múltjában meghatározó szerepet játszott az uránbányászat. Az egykori meddőhányó rekultivációja évtizedekkel ezelőtt kezdődött, és máig sokakat foglalkoztat, vajon mennyire sikerült stabil, biztonságos állapotot létrehozni a területen. A hallgatóság soraiban egykori uránbányászok, helyi lakosok is helyet foglaltak.