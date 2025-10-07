október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rekultiváció

57 perce

Mi rejtőzik a kővágószőlősi domb alatt? Egy fiatal mérnök utánajárt az uránbánya titkának!

Címkék#meddőhányó#mérnök#uránbánya

Kaszás Endre

Csongrádi Sebestyén, földmérő mérnök, okleveles geoinformatikus diplomamunkájának eredményeit mutatta be a kővágószőlősi Buzás Andor Művelődési Házban nagy létszámú érdeklődő előtt.

A kővágószőlősi I. számú rekultivált uránbányászati meddőhányó radiológiai vizsgálata című előadás érdekessége. hogy prezentálója helyi születésű, tehát a téma megközelítése egyszerre hordozott szakmai és helyismereti, helytörténeti szempontokat.

Az előadás témája nemcsak szakmai, hanem helytörténeti és környezetvédelmi szempontból is különösen érdekes volt, hiszen a település és a térség múltjában meghatározó szerepet játszott az uránbányászat. Az egykori meddőhányó rekultivációja évtizedekkel ezelőtt kezdődött, és máig sokakat foglalkoztat, vajon mennyire sikerült stabil, biztonságos állapotot létrehozni a területen. A hallgatóság soraiban egykori uránbányászok, helyi lakosok is helyet foglaltak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu