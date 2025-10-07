Ilyen klímát vegyél, ha a rezsicsökkentés a cél!

A nyár vége és az ősz eleje nemcsak az iskolakezdés ideje, hanem a fűtési szezon előtti felkészülésé is. Míg a legtöbben ilyenkor a kazánokat ellenőrzik vagy tűzifát vásárolnak, egyre több háztartás dönt úgy, hogy korszerű, fűtésre is alkalmas klímát szereltet be. Az ilyen berendezések ma már nemcsak kényelmes alternatívák, hanem gazdaságos, környezetbarát fűtési megoldást is kínálnak. De pontosan milyen klímát vegyek?

Merül fel a kérdés még a tél előtt is: milyen klímát vegyek?

Fotó: MW

Nagy Tamás, a komlói Auroratherm Kft. vezetője szerint a klímaválasztásnál elsőként azt kell mérlegelni, milyen ingatlanba és milyen célra kerül a készülék. – „Más típus ajánlott egy panelba és más egy családi házba. Az átmeneti időszakban például egy nem téliesített klíma is tökéletesen elegendő, de ha valaki teljes értékű fűtést szeretne, téliesített vagy prémium modellt érdemes választani” – mondta a szakember.

Milyen klímát vegyek? A szakértő segít!

A nem téliesített klímák 230–280 ezer forint közötti áron elérhetők, és ideálisak azok számára, akik főként tavasszal és ősszel használnák a berendezést. Panelházakban, kisebb lakásokban ez a típus kényelmes és energiatakarékos megoldás lehet az átmeneti fűtésre, ugyanakkor a tartós téli hidegben már nem elég hatékony.

A téliesített klímák nagyobb kültéri egységgel és magasabb teljesítménnyel rendelkeznek, így akár családi házakban is képesek a folyamatos fűtésre. Áruk 300–380 ezer forint körül mozog, és egy jól szigetelt ingatlanban akár fő fűtésként is használhatók. Nagy Tamás szerint ezzel a megoldással egy cserépkályhás rendszer is kiváltható, miközben a havi fűtési költség 30–40 százalékkal alacsonyabb lehet, mint a hagyományos távhőé.

Egy prémium klíma ezzel szemben már a legnagyobb igénybevételre készültek. Egy 45 kilogrammos kültéri egységgel ellátott, 500 ezer forintos prémium modell akár mínusz 15–20 fokban is hatékonyan működik, ráadásul csendes, tartós és kimondottan energiatakarékos. Ezeket olyan házakba ajánlják, ahol a klíma a fő fűtési rendszerként üzemel.

Egy 120 négyzetméteres pécsi családi ház esetében például a téliesített klímás fűtés havi költsége kb. 30 ezer forint, míg a távhő esetében ugyanez 46 ezer forintra tehető. A prémium készülékekkel ez az összeg akár 20 ezer forint alá is csökkenhet, különösen, ha a háztartás napelemmel is rendelkezik.