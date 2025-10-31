Mindig kell a vér, ez a terület nem ismer ünnepnapot

Egymás után két hosszú hétvége miatt kieső munkanapok hívják fel a figyelmet arra, hogy a vérkészítmények felhasználásában nincs ünnep, nincs különbség a napok között. Az önkéntes véradók aktivitására mindig szükség van.

Baranyában a jövő héten a következő helyszíneken és időpontokban lehet vért adni.

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 3. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 3. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 4. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 4. 08:00 - 15:00

Pécs, Bázis Addiktológiai Szolgálat Pécs (Király utca 21.) november 4. 13:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 5. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 5. 08:00 - 13:00

Pécsvárad, Pécsvárad Művelődési ház (Kossuth Lajos utca 31) november 5. 14:00 - 17:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 6. 08:00 - 18:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 7. 08:00 - 11:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 7. 08:00 - 15:00