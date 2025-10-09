Miniszter is érkezik a Nyugdíjas Parlament pécsi ülésére

A Nyugdíjas Parlament Egyesület Baranya Vármegyei ülését 2025. október 10-én, pénteken 14 órakor rendezik meg Pécsen, a Vármegyeházán (Széchenyi tér 9.). Az eseményen részt vesz Hankó Balázs, a Kultúráért és Innovációért felelős miniszter is, akit Dr. Hoppál Péter kormánybiztos, Pécs és térsége országgyűlési képviselője fogad. Az ülésnek a Vármegyeháza földszinti tanácsterme ad otthont.