1 órája

Módosítások lépnek életbe a baranyai településen

Közeleg a határidő.

Tóth Dávid
Kővágószőlős Község Önkormányzata partnerségi egyeztetést indít a településrendezési eszközök 2024. évi 1. számú módosításáról. A tervezet célja, hogy a Pannova Ipari Parkhoz tartozó ingatlanokon a logisztikai, kereskedelmi és irodai funkciók fejlesztését segítse elő, a jelenlegi zavaró hatású gazdasági területek (Gip-Z) helyett általános gazdasági övezet (Gá) kijelölésével.

A partnerségi egyeztetés 2025. október 27-én kezdődött. A lakossági fórumot 2025. november 3-án, hétfőn 17:00 órakor tartják a Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal Kővágószőlősi Kirendeltségének tanácstermében (Kővágószőlős, Rákóczi út 34.).

Írásos véleményeket legkésőbb 2025. november 11-ig lehet benyújtani személyesen, postán vagy a [email protected] e-mail címre.

 

