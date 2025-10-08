Betámadta a balliberális sajtó a mohácsi hídépítést – Itt van Hargitai János válasza

Hargitai János azt írta többek között, hogy azok harsogják, hogy bekötőút-szintű forgalom várható csak ,akik még bekötőúton talán nem is jártak, s azt is megjegyezte, hogy van egy olyan politikai tábor, akik nekünk még maradványelven se szánnak semmit, s ha rajtuk múlik, a végeken mi mindig csak egy bekötőútnyit érdemlünk.

Forrás: Dr. Hargitai János Facebook oldala

A nemzeti oldal politikusa közösségi oldalán hétfőn este közzétett bejegyzésében egyebek mellett azt írta:

Naponta tudósítok a mohácsi híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat építéséről. Örömmel teszem, hiszen az építés közös sikerünk, alapvetően fogja megváltoztatni az egész vármegye lehetőségeit, a most forgalomba helyezett M6-os autópályával együtt. Elértük azt amire egy évszázada vágytunk, és aminek előkészítésében, több mint egy évtizednyi energiánk van. Ma a teljes balos média átfogóan támadta az építést, megkérdőjelezve annak indokoltságát. Olvasom, hogy "forgalmi szempontok alapján felesleges a Duna-híd". Az nem vigasztal, hogy a Tomori-hídról is ezt gondolják.

"Bekötőút-szintű forgalom" várható csak, harsogják azok a fővárosból ,akik még bekötőúton talán nem is jártak.Arra (felénk) csökkenő a népesség, írják, így minek oda az a drága híd. Sose térül meg! "

Ez felveti a döntéshozók felelősségét."Forgalmi adatok kimutatásával tulajdonképpen azt bizonygatják, hogy a hidak indokoltsága csak a fővárosban van meg.Az egyik Mohácson megválasztott helyi emberük Siklósig ment, Lázár János fórumára , hogy a miniszteren kérje számon úgy általában a Duna Aszfalt, a kivitelező ,szerinte drága építési munkájátMég kínai kitekintésre is futotta, az érvelésének súlyt adva. Ezzel ott a pofonba is beleszaladt!

A miniszter hosszasan érvelt a mohácsi híd indokoltságról ,annak a hazai és a szomszédos országok közlekedési rendszereihez való illeszkedéséről beszélve.

Okuljunk a mai történésekből! Mohácson és Baranyában is, mert van egy olyan politikai tábor, akik nekünk még maradványelven se szánnak semmit. Ha rajtuk múlik, a végeken mi mindig csak egy bekötőútnyit érdemlünk. Ezzel a gondolkodással amióta csak képviselője vagyok Kelet-Baranyának, egy végvári térségnek, mindig találkoztam. Számolok vele most is. Soha nem látott fejlesztések zajlanak a térségünkben, ez már a körúton belülről is látszik, sőt szemet szúr. Mohács 500 beruházásai haladnak, és megvalósulnak. Ezek között a híd is meglesz, mert hazai forrásból, magyar mérnöki tudással, magyar munkaerővel megépítjük! Persze így, a nap végén, mint most is a baloldal harsonáira is ránézünk, majd holnap újra és újra építünk, mert ebben csak magunkra számíthatunk. Gáncsoskodók mindig lesznek, a sajtóban és helyben is. Mohács 500 a mi lehetőségünk, élünk vele.

– zárta bejegyzését Hargitai János.