3 órája
Új korszak az ÁJK-n: megújulás, nemzetközi nyitás és közösségépítés a dékán célja
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának júliusban kinevezett dékánja nemzetközi jogász, habilitált egyetemi docens. Korábban elért eredményeiről, jövőbeni terveiről, céljairól beszélhettünk dr. Mohay Ágostonnal.
Dr. Mohay Ágoston, a PTE ÁJK dékánja
Fotó: SandorJudit
– Mit jelent önnek ez az új feladat, hogyan tekint a dékáni megbízatásra? – kérdeztük Mohay Ágostontól.
– Egyfelől jelenti az eddigi feladataim folytatását, hiszen dékánhelyettesként hét évet töltöttem el, ebből négy évet általános helyettesként is, tehát a karon folyó ügyeknek a többségével foglalkoztam. Ugyanakkor egy új szintet jelent, hiszen a dékán a kar képviselője, vezetője, végső soron minden ügy hozzá is tartozik, tehát a munkateher és a felelősség tekintetében is többet jelent, de örömmel és bizakodással állok a kihívások elé.
- Milyen főbb irányokat, célokat fogalmazott meg a következő évekre?
– Három dolgot mindenképp mondanék az oktatás, a kutatás és a kari közösség kapcsán. Az oktatásban nagyon fontos, hogy tudjunk haladni a korral, és tudjuk folytatni azt a megújulást, ami a tantervünkre és az oktatási tevékenységünkre vonatkozik. Ez részben módszertani megújulás, részben tematikára vonatkozó megújulás. A kutatás terén fontosnak tartom, hogy támogassuk a kollégák kutatásainak nemzetközi színtérre vitelét. Tehát minél hangsúlyosabban tudjanak megjelenni kutatási eredményeink a nemzetközi tudományos közösség különböző platformjain is. A harmadik dolog, amit kiemelnék, az a kari közösség erősítése, ezt szakmai és kevésbé szakmai, csapatépítő rendezvények is szolgálhatják.
- A nemzetköziesítés terén milyen irányban szeretné fejleszteni a kart?
– A jogi kar sajátos helyzetben van a nemzetköziesítés szempontjából. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy az orvostudomány területén kicsit egyszerűbb a helyzet, mert a vese az mindenhol ugyanolyan. A polgári jog nem. A magyar jogászképzésben elsősorban a magyar jogot kell, hogy tanítsuk, elsősorban magyar nyelven. Ám vannak angol nyelven kínált kurzusaink is, amelyeket a nemzetközi mobilitási programmal érkező hallgatók is fel tudnak venni, de a magyar hallgatók is, utóbbiak számára ezek ún. differenciált és szabadon választható kurzusok. A mobilitással érkezők félévente 20-30 fő körül vannak, ezen túlmenően vannak a karon angol programban tanuló doktorandusz hallgatók is. És terveink szerint 2026 őszén indítjuk el az angol nyelvű távoktatásos mesterképzésünket is, nemzetközi jogi és uniós jogi témában, részben nemzetközi vendégoktatókkal.
- Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián rendre jól szerepelnek a hallgatói. Mi a siker titka?
– Nincs titkos recept a zsebemben, de tapasztalatokat azért gyűjtöttem. Az biztos, hogy a befektetett munka megkerülhetetlen, mind a hallgató részéről, mind a konzulens oktató részéről. Egy hallgatói tudományos dolgozatot érdemben átnézni, értékelni, kritizálni, korrigálni, segíteni a hallgatónak továbbgondolni, nagyon időigényes, de megéri. Számomra az az egyik leghálásabb feladat az egyetemi oktatói létben, ha egy hallgatónak segíthetem a munkáját, és látom, hogy eredménnyel viszi el azt egy országos megmérettetésre.
- Az ön vezetésével működik az ÁJK-n az Emberkereskedelem elleni küzdelem kutatócsoport. Ennek keretében Pécsen is több alkalommal megfordult a szabadulókamion. Mit lehet tudni róla?
– A kutatócsoport nemzetközi együttműködést jelent a kar számára, ugyanis a holland nemzeti rendőrség, illetve Hollandia magyarországi nagykövetsége egyaránt támogatja a projektet. Kutatásokat végzünk – így például kérdőíves és, kvalitatív kutatásokat –, konferenciát szervezünk. De nemcsak erre fókuszálunk, mert az emberkereskedelem nem csak jogi probléma, hanem társadalmi jelenség, társadalmi kihívás is. A szabadulókamion, ami lényegében egy mozgó szabadulószoba, interaktív megközelítést jelent az emberkereskedelemmel kapcsolatos tudatosításban, a szabadulószobák módszertanát alkalmazva. A fiatalok nemcsak mint célcsoport jelennek meg a tudatosítás kapcsán: az érdeklődő joghallgatók segítenek nekünk a projekt működtetésében is.
- Ha egy mondatban kellene megfogalmaznia, mit szeretne, hogy a PTE ÁJK-ról 4 év múlva mondjanak, mi lenne az?
– Hogy egy olyan hely, ahol jó tanulni, jó kutatni és tanítani, és ahol mind a hallgatók, mind a kollégák sikeresnek és megbecsültnek érezhetik magukat.
Dr. Mohay Ágoston dékánnal készült podcast-adásunkat hamarosan hírportálunkon is meghallgathatják!