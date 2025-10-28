Új korszak az ÁJK-n: megújulás, nemzetközi nyitás és közösségépítés a dékán célja

– Mit jelent önnek ez az új feladat, hogyan tekint a dékáni megbízatásra? – kérdeztük Mohay Ágostontól.

– Egyfelől jelenti az eddigi feladataim folytatását, hiszen dékánhelyettesként hét évet töltöttem el, ebből négy évet általános helyettesként is, tehát a karon folyó ügyeknek a többségével foglalkoztam. Ugyanakkor egy új szintet jelent, hiszen a dékán a kar képviselője, vezetője, végső soron minden ügy hozzá is tartozik, tehát a munkateher és a felelősség tekintetében is többet jelent, de örömmel és bizakodással állok a kihívások elé.

Dr. Mohay Ágoston, a PTE ÁJK dékánja volt a vendégünk.

Fotó: Sandor Judit

Milyen főbb irányokat, célokat fogalmazott meg a következő évekre?

– Három dolgot mindenképp mondanék az oktatás, a kutatás és a kari közösség kapcsán. Az oktatásban nagyon fontos, hogy tudjunk haladni a korral, és tudjuk folytatni azt a megújulást, ami a tantervünkre és az oktatási tevékenységünkre vonatkozik. Ez részben módszertani megújulás, részben tematikára vonatkozó megújulás. A kutatás terén fontosnak tartom, hogy támogassuk a kollégák kutatásainak nemzetközi színtérre vitelét. Tehát minél hangsúlyosabban tudjanak megjelenni kutatási eredményeink a nemzetközi tudományos közösség különböző platformjain is. A harmadik dolog, amit kiemelnék, az a kari közösség erősítése, ezt szakmai és kevésbé szakmai, csapatépítő rendezvények is szolgálhatják.

A nemzetköziesítés terén milyen irányban szeretné fejleszteni a kart?

– A jogi kar sajátos helyzetben van a nemzetköziesítés szempontjából. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy az orvostudomány területén kicsit egyszerűbb a helyzet, mert a vese az mindenhol ugyanolyan. A polgári jog nem. A magyar jogászképzésben elsősorban a magyar jogot kell, hogy tanítsuk, elsősorban magyar nyelven. Ám vannak angol nyelven kínált kurzusaink is, amelyeket a nemzetközi mobilitási programmal érkező hallgatók is fel tudnak venni, de a magyar hallgatók is, utóbbiak számára ezek ún. differenciált és szabadon választható kurzusok. A mobilitással érkezők félévente 20-30 fő körül vannak, ezen túlmenően vannak a karon angol programban tanuló doktorandusz hallgatók is. És terveink szerint 2026 őszén indítjuk el az angol nyelvű távoktatásos mesterképzésünket is, nemzetközi jogi és uniós jogi témában, részben nemzetközi vendégoktatókkal.