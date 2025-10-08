október 8., szerda

Titkok nyomában

1 órája

Most Pécs lesz a magyar Da Vinci-kód főszereplője

Címkék#Szent Korona#kulisszatitkok#történelem

Megszületett a magyar Da Vinci-kód: a Szent Korona titkai most Pécsen tárulnak fel.

Bama.hu

A Szent Korona rejtélyei, genetikai nyomozás, középkori titkok és lélegzetelállító fordulatok – mindez egyetlen este alatt. Gyarmati-Paor Zoltán Vér/vonal című történelmi krimije nyár elején jelent meg, és most Pécsen is bemutatják. A rendezvényre október 8-án (szerdán) 17 órakor kerül sor az MCC pécsi képzési központjában (Czinderi utca 6.), a beszélgetést Deák Martin, a pécsi MCC Egyetemi Programjának diákja moderálja.

Fotó:  Gyuricska Éva / Forrás: Gyarmati-Paor Zoltán Facebook-oldala

A Vér/vonal a magyar történelem egyik legizgalmasabb kérdéskörébe vezet: mit jelent számunkra a Szent Korona, és mi történne, ha egy napon örökre eltűnne? Mi lenne, ha kiderülne, hogy az Árpád-ház leszármazottai ma is köztünk élnek? A regény évszázadokon ível át, mégis egyetlen éjszaka alatt játszódik, miközben fikciót és történelmet, tudományt és mítoszt fon össze filmszerű sodrással.

Gyarmati-Paor Zoltán jogász, filmrendező, operatőr, fotós és grafikus – igazi polihisztor, aki a Magyarságkutató Intézet munkatársaként terepen, ásatásokon és laborokban szerzett tapasztalatait is beépítette regényébe.
A Vér/vonal egyszerre krimi, thriller és történelmi regény, amely újraértelmezi, mit jelent ma magyarnak lenni – titkokkal, árulásokkal, dicsőséggel és küzdelemmel teli ezeréves múltunk tükrében.

A könyvbemutatón nemcsak a regény kulisszatitkai kerülnek szóba, hanem az is, mennyire szabad egy nemzet történetét fikcióval keverni – és hogyan adhat a jelen kor modern hősöket a múlt örökségéből.

Eseményregisztráció itt.

 

