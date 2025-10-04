Nagyon jól járnak a baranyai óvodák

A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal települései: Csányoszró, Besence, Zaláta, Kemse, Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek, Magyarmecske és Nagycsány együtt két fontos célterületet határoztak meg a helyi életminőség javítása érdekében, amelyek elnyerték a támogatást a Versenyképes Járások Programban - jelentette be Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője.

Napelemes rendszerrel teszik energiahatékonyabbá és olcsóbbá a működési feltételeket a csányoszrói hivatal, valamint a magyarmecskei kirendeltség épületeiben.

A konzorcium az óvodai ellátás színvonalának javítására is fókuszál. A két nyertes intézmény látja el szolgáltatásaival a kilenc pályázó település kisgyermekes családjainak zömét. A Csányoszrói Napsugár Óvodában hőszivattyús rendszert építenek ki, amely nagymértékben növeli a fenntarthatóságot és komfortot, egyben jelentős költségmegtakarítást jelent. A Magyarmecskei Óvoda épülete egy könnyűszerkezetes átjáróval fog bővülni.