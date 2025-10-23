október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bonyolult ügy

2 órája

Új fejlemény a vajszlói kutya ügyében – reagált a rendőrség

Címkék#rendőrség#vajszló#figyelem#vagyonbiztonság

Az elmúlt hetekben többször is beszámoltunk arról a szerencsétlen helyzetről, amely megkeseríti Vajszló község életét. Egy nagytestű kutya tartja rettegésben a település lakóit.

Bama.hu

A közelmúltban többször is foglalkoztunk a vajszlói nagytestű kutya ügyével. Lapunknak megszólaltak az ott lakók, Teleki Dávid polgármester, valamint a település jegyzője is. A folyamatosan kóborló állat megkeseríti a község mindennapjait, információink szerint pedig egy esetben támadás is történt, egy másik kutyába harapott bele az említett eb. Ezúttal a rendőrséghez fordultunk, hogy tisztába tegyünk pár kérdést. 

nagytestű kutya
Nagytestű kutya borzolja a kedélyeket a baranyai községben. Forrás: Olvasói fotó

Reagált a rendőrség a nagytestű kutya ügyére

Korábban tudomásunkra jutott, hogy a kóbor állat gazdáját már többször is megbírságolták, rengeteg pénzt kellett már befizetnie hatósági felszólításra. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre a következő választ juttatta el szerkesztőségünkhöz az üggyel kapcsolatban. 

Ha valaki a felügyelete alatt álló kutyát település belterületén felügyelet nélkül bocsájtja közterületre vagy kóborolni hagyja, azzal a veszélyeztetés kutyával szabálysértést valósítja meg. Ezekben az esetekben a rendőrség jár el, azonban ha a kutya már valaki testi épségét vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor a járási hivatal állatvédelmi hatósági eljárást folytat le. Amennyiben az állat okozta sérülés 8 napon túl gyógyuló, úgy testi sértés miatt büntetőeljárás is indulhat. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett eset kapcsán hatóságunkhoz bejelentés nem érkezett, azonban az eset tudomásunkra jutását követően az önkormányzattal egyeztettünk, majd felhívtuk a kutya gazdájának figyelmét arra, hogy a lakosság biztonsága érdekében gondoskodjon arról, hogy az állat az utcán ne kóborolhasson. Továbbra is kérjük, hogy az észlelt jogsértések esetén tegyenek bejelentést a 112 központi segélyhívó számon, vagy névtelenségük megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán!

A település vezetői tehetetlenek, próbálták minden lehetséges eszközzel rábírni a gazdát, hogy tartsa kordában a kutyát, egyelőre azonban az ez irányba történő lépések nem vezetettek eredményre. A kutyatámadás óta lapunkhoz újabb bejelentés nem érkezett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu