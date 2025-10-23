Új fejlemény a vajszlói kutya ügyében – reagált a rendőrség

A közelmúltban többször is foglalkoztunk a vajszlói nagytestű kutya ügyével. Lapunknak megszólaltak az ott lakók, Teleki Dávid polgármester, valamint a település jegyzője is. A folyamatosan kóborló állat megkeseríti a község mindennapjait, információink szerint pedig egy esetben támadás is történt, egy másik kutyába harapott bele az említett eb. Ezúttal a rendőrséghez fordultunk, hogy tisztába tegyünk pár kérdést.

Nagytestű kutya borzolja a kedélyeket a baranyai községben. Forrás: Olvasói fotó

Reagált a rendőrség a nagytestű kutya ügyére

Korábban tudomásunkra jutott, hogy a kóbor állat gazdáját már többször is megbírságolták, rengeteg pénzt kellett már befizetnie hatósági felszólításra. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre a következő választ juttatta el szerkesztőségünkhöz az üggyel kapcsolatban.