2 órája
Új fejlemény a vajszlói kutya ügyében – reagált a rendőrség
Az elmúlt hetekben többször is beszámoltunk arról a szerencsétlen helyzetről, amely megkeseríti Vajszló község életét. Egy nagytestű kutya tartja rettegésben a település lakóit.
A közelmúltban többször is foglalkoztunk a vajszlói nagytestű kutya ügyével. Lapunknak megszólaltak az ott lakók, Teleki Dávid polgármester, valamint a település jegyzője is. A folyamatosan kóborló állat megkeseríti a község mindennapjait, információink szerint pedig egy esetben támadás is történt, egy másik kutyába harapott bele az említett eb. Ezúttal a rendőrséghez fordultunk, hogy tisztába tegyünk pár kérdést.
Reagált a rendőrség a nagytestű kutya ügyére
Korábban tudomásunkra jutott, hogy a kóbor állat gazdáját már többször is megbírságolták, rengeteg pénzt kellett már befizetnie hatósági felszólításra. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre a következő választ juttatta el szerkesztőségünkhöz az üggyel kapcsolatban.
Ha valaki a felügyelete alatt álló kutyát település belterületén felügyelet nélkül bocsájtja közterületre vagy kóborolni hagyja, azzal a veszélyeztetés kutyával szabálysértést valósítja meg. Ezekben az esetekben a rendőrség jár el, azonban ha a kutya már valaki testi épségét vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor a járási hivatal állatvédelmi hatósági eljárást folytat le. Amennyiben az állat okozta sérülés 8 napon túl gyógyuló, úgy testi sértés miatt büntetőeljárás is indulhat.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett eset kapcsán hatóságunkhoz bejelentés nem érkezett, azonban az eset tudomásunkra jutását követően az önkormányzattal egyeztettünk, majd felhívtuk a kutya gazdájának figyelmét arra, hogy a lakosság biztonsága érdekében gondoskodjon arról, hogy az állat az utcán ne kóborolhasson. Továbbra is kérjük, hogy az észlelt jogsértések esetén tegyenek bejelentést a 112 központi segélyhívó számon, vagy névtelenségük megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán!
A település vezetői tehetetlenek, próbálták minden lehetséges eszközzel rábírni a gazdát, hogy tartsa kordában a kutyát, egyelőre azonban az ez irányba történő lépések nem vezetettek eredményre. A kutyatámadás óta lapunkhoz újabb bejelentés nem érkezett.