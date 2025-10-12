Zseniális Zöld Megoldások születtek
2 órája
Nem fogod elhinni, mit hozott létre ez a három baranyai óvoda
A Duna-Dráva Cement (DDC) Zöld Megoldás-pályázat helyi közösségek összefogásában környezettudatos projektek megvalósulását teszi lehetővé.
A tavalyi, immár 14. pályázati év eredményeként mostanra, a szakértőkből álló bírálóbizottság döntése alapján 2025-ben, a Zöld Megoldás-pályázat keretében ismét új projektek valósulhattak meg.
- A Harkányi Óvoda „Fűszeres Mesekert”. Egy Fűszeres Meseházat alakítottak ki fenntartható és környezetbarát anyagokkal az óvoda udvarán, továbbá egy Mezítlábas Fészek Tanodát és magas ágyásokat, amelyet a gyerekek művelnek.
- A Bánkis Gyermekekért Alapítvány „Energia-oktatópark a Bánkiban”. Egy olyan park létesítését és felszerelését valósították meg, amely a megújuló energiaforrások játékos és szórakoztató megismerésére biztosít lehetőséget a gyermekek számára.
- A Kisharsányi Óvoda „OvigazdaGság ". Olyan élményekhez juttatják a gyerekeket, amelyek segítik az óvodai környezeti nevelést, megtanítják a gyerekeket együtt élni a természettel.
