október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zseniális Zöld Megoldások születtek

1 órája

Nem fogod elhinni, mit hozott létre ez a három baranyai óvoda

Címkék#udvar#Mezítlábas Fészek Tanoda#környezettudatos#Zöld Megoldás-pályázat

A Duna-Dráva Cement (DDC) Zöld Megoldás-pályázat helyi közösségek összefogásában környezettudatos projektek megvalósulását teszi lehetővé.

Kaszás Endre
Nem fogod elhinni, mit hozott létre ez a három baranyai óvoda

A tavalyi, immár 14. pályázati év eredményeként mostanra, a szakértőkből álló bírálóbizottság döntése alapján 2025-ben, a Zöld Megoldás-pályázat keretében ismét új projektek valósulhattak meg.

  • A Harkányi Óvoda „Fűszeres Mesekert”. Egy Fűszeres Meseházat alakítottak ki fenntartható és környezetbarát anyagokkal az óvoda udvarán, továbbá egy Mezítlábas Fészek Tanodát és magas ágyásokat, amelyet a gyerekek művelnek.
  • A Bánkis Gyermekekért Alapítvány „Energia-oktatópark a Bánkiban”. Egy olyan park létesítését és felszerelését valósították meg, amely a megújuló energiaforrások játékos és szórakoztató megismerésére biztosít lehetőséget a gyermekek számára.
  • A Kisharsányi Óvoda „OvigazdaGság ". Olyan élményekhez juttatják a gyerekeket, amelyek segítik az óvodai környezeti nevelést, megtanítják a gyerekeket együtt élni a természettel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu