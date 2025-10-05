Nem semmi! Egy A8-as Audin tanulhatják a szakmát a pécsi fiatalok

Az AutóCity Zrt. a napokba ünnepélyes keretek között, kifejezetten oktatási célokra ad át egy Audi A8 gépjárművet az Angster József Technikum, Szakképző iskola és Szakiskola részére. A cél a szakmai oktatás erősítésén túl a kifejezetten autózással kapcsolatos szakmák képzésének támogatása, illetve hogy a lehető legtöbb, elméletben tanult korszerű technológiai fejlesztés az iskolában, „élőben” is bemutatható legyen.

A jármű az AutóCity Zrt. kérésére és közbenjárásával, a Porsche Hungária felajánlásával kerülhet átadásra. A jármű kifejezetten oktatási célokra lett beállítva, alvázszámmal nem rendelkezik, forgalomba sem helyezhető.