Lehetőség

55 perce

Nem szabad várni! Fiatal szakembereknek kínál ingyenes otthont Szigetvár

Címkék#pályázat#munkaerő#szakember

Szigetvár Város Önkormányzata újabb lehetőséget kínál a fiataloknak, hogy hosszú távon a városban maradjanak.

Bama.hu
Illusztráció.

Fotó: Csapó Balázs

Az „Esély Otthon–Édes Otthon” pályázat segíthet helyben dolgozó, 18 és 35 év közötti fiatal szakembereknek letelepedni, otthont teremteni és a város közösségi életének aktív részeseivé válni. A pályázat keretében 8 modern, bútorozott, informatikai és műszaki cikkekkel felszerelt, összkomfortos lakást osztanak ki. Ezeket egyéni pályázók, illetve együtt költöző párok vagy családok nyerhetik el, minimum 20, maximum 24 hónapos időtartamra.

A program egyik legfontosabb célja, hogy helyben tartsa a fiatal, képzett munkaerőt, és ezzel erősítse Szigetvár gazdasági, kulturális és közösségi életét. Ezzel nemcsak lakhatási lehetőséget, hanem biztonságot és jövőképet is kínálnak a fiatal generációnak.

A pályázatra 2025. október 14-ig nyújthatják be jelentkezésüket azok, akik Szigetváron dolgoznak és megfelelnek a kiírás feltételeinek. A szükséges dokumentumok és az adatlap a város hivatalos honlapjáról tölthetők le.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
