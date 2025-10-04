Bejárhatják a Nemzeti Casino épületét Pécsen

Gőzerővel folyik a Nemzeti Casino épületének teljes körű felújítása, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű beruházása Pécsett. A több mint 150 éves épület már két évtizede üresen és használaton kívül áll, állapota pedig az elmúlt években drámai mértékben romlott.

A felújítás után ismét a pécsiek szolgálatába áll a Nemzeti Casino épülete. Fotó: MW / Forrás: MW

Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse ezt a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant. A Mathias Corvinus Collegium azonban zászlajára tűzte, hogy újjáéleszti a történelmi épületet úgy, hogy megőrzi értékeit. Ezen túlmenően visszaadja régi rangját és új, közösségi funkcióval látja el, amelyet a 21. századi igényeket is kielégítő, átfogó - értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati - rekonstrukció keretében valósít meg.

A felújítást követően a Nemzeti Casino ismét a pécsiek és a baranyaiak életének fontos központja lesz

A felújítást követően az épület ismét a pécsiek és a baranyaiak életének fontos központja lesz: otthont ad rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne vendéglátóegység és könyvtár, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt tízéves kortól egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt, azon túl is.

Az MCC sajtónyilvános épületbejárást és tájékoztatót tart, amelynek időpontja: 2025. október 6., 11:00-12:00. Helyszín: 7621 Pécs, Színház tér.

A tájékoztatót tartja: Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, Dr. Hoppál Péter, országgyűlési képviselő, Kiemelt Kulturális Feladatok Ellátásáért Felelős Miniszteri Biztos, Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke.