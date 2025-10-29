október 29., szerda

Nemzeti színű trikolór a téma, ha nyerni akarsz!

Címkék#nemzeti#fotópályázat#trikolor

Bóka Máté Ciprián
A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya Trikolór fotópályázatot hirdet a magyar nemzeti színek mai környezetben való megjelenítésére. A versenyre 10–25 éves, Baranya, Somogy és Tolna megyében tanuló fiatalok nevezhetnek, nevezési díj nélkül. A pályázók legfeljebb két saját fotót küldhetnek be digitálisan, nagy felbontású JPG-formátumban 2025. november 10-ig a [email protected] címre. A zsűri külön értékeli a 10–17 és a 18–25 éves korosztályokat, és értékes Fotoplus ajándékutalványokat (40–100 ezer forint értékben) valamint könyvjutalmakat oszt ki a legjobb alkotók között. A képekből időszaki kiállítás nyílik a JPM Néprajzi Múzeumban november 20-án. A pályázat célja, hogy bemutassa, miként élnek tovább a nemzeti színek a hétköznapokban és ünnepeinken.

 

