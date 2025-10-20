Nincs megnyugvás: folytatódik a Mecsek Táncegyüttes kálváriája

Újra nyilvánosan szólalt meg Szabó Sándor, a Mecsek Táncegyüttes volt elnöke. A 70 éves múltra visszatekintő együttes korábbi vezetője október közepén tette közzé nyílt levelét, amelyben élesen bírálja a pécsi önkormányzat döntéshozóit – globalista gondolkodású városi baloldalt –, amiért idén másodszor is elutasították a népzene és néptánc háza, a Magyar Folklór Háza létrehozását, amelyet még Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető kezdeményezett. A levél középpontjában még az a közgyűlés áll, ahol a 25 tagú testület 12 igen, 10 nem és 3 tartózkodás mellett szavazott a projektről – így az nem kapta meg a szükséges támogatást. Szabó Sándor most név szerint is megszólította a három tartózkodó képviselőt: Hankó Viktóriát, Talabér Ádámot és Nagy Klaudiát.

A magyar népzene és néptánc letéteményese, a Mecsek Táncegyüttes 1955. február 25-én alakult, de egy ideje Pécsen szinte számkivetettként működik. Forrás: Mecsek Táncegyüttes.

Nos, kérem, magyarázzák meg, mert értenünk kell a tartózkodás okát! Amennyiben Önök tudták, hogy a tartózkodás a nem szavazatokat erősíti, mi volt a döntésük igazi motivációja és értelme?

– írja Szabó, hozzátéve, hogy az erre vonatkozó kérdéseire az elmúlt hónapokban semmilyen választ nem kapott.

A volt elnök levelében emlékeztetett: a Mecsek Táncegyüttes közel egy évig volt kénytelen otthon nélkül működni, miután korábbi próbatermüket, a Szivárvány Gyermekházat életveszélyessé nyilvánították. A városi önkormányzat eközben nem tudott új helyszínt biztosítani, noha korábban szó volt arról, hogy a Szabadság utcai, volt Természettudományi Múzeum épületében jöhetne létre a Népzene és Néptánc Háza.

A projekt baloldali elutasítása után civil kezdeményezés indult az együttes megsegítésére. A Pécsi Közösségi Alapítvány „Adj bele brancs! 2025” néven adománygyűjtést hirdetett, amely a Mecsek Táncegyüttes otthonteremtését célozza. A kampány azonban csak október 17-ig tart, és már több magánszemély, köztük Szabó Sándor is hozzájárult a gyűjtéshez.

Nekik fontos volt a magyar népzene és néptánc

A volt elnök felidézte, hogy az ügyet korábban két városi képviselő, az ÖPE-s Marsalkó Péter és Fürj Csaba (Jobbik) is felkarolta, akik a kulturális bizottsági ülésen 250–250 ezer forint támogatást ajánlottak fel az együttes számára. Szabó ehhez csatlakozva megduplázta az összeget, és 500 ezer forintot már utalt is erre a célra.

Belevágtak, hogy soha többé ne tudjon megtörténni, hogy az együttes az utcára kerüljön. Egyéni lehetőségtől függően várjuk a támogatást mindenkitől! – fogalmazott.

A Bama.hu is számtalanszor írt arról, hogy a Mecsek Táncegyüttes helyzete évek óta bizonytalan: korábbi próbatermük állapota miatt többször kellett költözniük, miközben a város kulturális szerkezete nem biztosított számukra stabil helyet. A Népzene és Néptánc Háza projektjét először 2024 elején, majd 2025 februárjában is elutasította a közgyűlés.