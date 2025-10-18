Színpompás kínálat az őszi növényvásáron (GALÉRIA+VIDEÓ)

október 18., szombat

Idén is megrendezték az őszi növényvásárt Pécsen, a Kossuth téren. Október 17-én, a Biokom Nkft. szervezésében, igazi őszi hangulatban válogathattak a látogatók a növénykülönlegességek közül.

Tóth Viktória

Az őszi növényvásár évről évre egyre népszerűbb Pécsen, és mára igazi közösségi eseménnyé vált. A hűvös, de napos idő remek hátteret adott az idei növényvásárnak, amely délelőtt 10 és délután 5 óra között várta az érdeklődőket. A standoknál bőséges kínálat fogadta a vásárlókat: örökzöldek, őszirózsák, szezonális évelő dísznövények és különleges növényritkaságok közül lehetett választani. Az árusok kedvezményes árakkal és hasznos kertészeti tanácsokkal is készültek, így nemcsak vásárolni, hanem tanulni is érdemes volt kilátogatni a térre, ahol nemcsak szép növényekkel, hanem inspirációval is gazdagodhattunk.

pécsi növényvásár
Népszerű volt a krizantém a pécsi növényvásáron
Fotó: Sándor Judit

Az ősz legkedveltebb virágai, az árvácskák és krizantémok idén is nagy népszerűségnek örvendtek. Sokan már a közelgő mindenszentekre és halottak napjára készülve szerezték be ezeket a növényeket, hogy a megemlékezés napjaira szépen kiültetett virágokkal díszíthessék szeretteik sírját.

Különlegességek a növényvásáron

A kínálatban mediterrán különlegességek is helyet kaptak – többek között kivi, citromfa és olajfa –, amelyek a baranyai éghajlatnak köszönhetően ma már egyre gyakrabban megjelennek a helyi kertekben is. A kaktuszok és pozsgások szerelmesei sem maradtak csalódottan, több standon is gyönyörű példányok közül válogathattak.

A vásár bőséges gyümölcstermő kínálatot is felvonultatott: volt mézalmácska, eperpalánta, fekete szeder, valamint sárga és piros málna is. A rendezvény így nemcsak a dísznövények kedvelőit, hanem a gyümölcsöt termesztő hobbikertészeket is megszólította.

 

