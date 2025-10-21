október 21., kedd

Hoppál: El a kezekkel a magyarok nyugdíjától!

Lassan megszokott. Hoppál Péter kiállt a nyugdíjasok mellett a Tisza Párt megszorításokat pedzegető szakértőjével szemben.

Bama.hu

Újabb vita robbant ki a nyugdíjrendszer körül, miután a Tisza Párt gazdasági szakértőjeként hivatkozott Simonovits András közgazdász arról beszélt, hogy a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, és a magasabb juttatásokat „jobban meg kellene adóztatni”.  A "szakértő" a 24.hu-nak adott interjúban úgy fogalmazott: „A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.” 

Hozzátette: „Van egy bűvszó: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10–20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni”. Simonovits az ATV-ben is megszólalt, ahol kijelentette: „Előbb nyerjük meg a választást, utána jöhetnek a reformok.” A fentiek alapján pedig levonható a következtetés, hogy a Tisza Párt győzelme esetén megszorításokra lehetne számítani, akár a nyugdíjak területén is.

„El a kezekkel a magyarok nyugdíjától!”

A kijelentésekre Hoppál Péter, a Fidesz pécsi országgyűlési képviselője reagált. Facebook-oldalán határozott hangvételű bejegyzést tett közzé:

A nyugdíjat adóztatni akaró összes ‘szakember’ előbújt a Tisza háta mögül, és most kijöttek a napra. El a kezekkel a magyarok nyugdíjától!

A politikus ezzel egyértelműen Simonovits András szavaira utalt, és kijelentése a Fidesz nyugdíjvédelmi politikáját erősíti. Hoppál korábban is hangsúlyozta, hogy a kormány célja a nyugdíjak értékének megőrzése, és elutasít minden olyan javaslatot, amely azok csökkentésére vagy újabb adóterhekre utal. Magyar Péter, a Tisza Párt első embere hazugsággal vádolta meg Hoppált, amire a pécsi politikus nevetséges jellel reagált. 

 

