1 órája
Nyugdíjasok, figyelem: itt várhat az élelmiszer-utalvány! Ne hagyjuk elveszni!
Bár befejeződött az utalványok kézbesítése, aki nem kapott, annak sem kell aggódnia. Elmondjuk, mit kell tenni a nyugdíjasoknak, ha nem kaptak.
Október 15-én, szerdán befejeződött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése, de akik nem tudták átvenni a támogatást, még tíz napig megtehetik a postán. A kormány felhívja a figyelmet: senki nem marad ellátás nélkül, minden jogosult nyugdíjas megkapja az utalványt.
Azok az érintettek, akik értesítést kaptak a kézbesítőtől, a rajta feltüntetett postán vehetik át az utalványt a kézbesítés napjától számított tíz napon belül.
Akik pedig nem kaptak értesítést, de jogosultak az ellátásra, a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható telefonszámon jelentkezhetnek, ahol munkatársak segítenek az ügyintézésben.
Baranya vármegyében több tízezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg a 30 ezer forintos támogatást, amely sok idős embernek valódi segítséget jelent a mindennapi kiadásokban – különösen most, amikor az élelmiszerárak emelkedése sokakat érintett.
A térségben élők számára a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nemcsak anyagi könnyebbség, hanem biztonságérzetet is ad, hiszen a kormány célja, hogy az idősek a legszélesebb körben és legegyszerűbben vehessék igénybe a támogatást.
Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni, hideg élelmiszerekre, nemcsak a nagy élelmiszerláncokban, hanem piacokon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is. A kormány tájékoztatása szerint eddig mintegy 13 milliárd forint értékben már felhasználták a 70 milliárd forintos program keretében kiosztott utalványokat.
Hiába próbálja a baloldal ennek a támogatásnak a jelentőségét csökkenteni, a valóság az, hogy Baranyában és országszerte több millió idős embernek jelent kézzelfogható segítséget az élelmiszer-utalvány – és még most is van lehetőség arra, hogy minden jogosult hozzájusson.
Novemberben többet kapnak a nyugdíjasok
Novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd. A kormány célja, a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése, ezért vezették vissza a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, és fenntartják a rezsicsökkentést, ami fontos az időseknek.
Molnár Ferenc, a pécsi Nyugdíjasok Egyesülete elnöke lapunknak korábban elmondta, hogy a 13. havi nyugdíj visszavezetése óriási segítséget jelent, különösen úgy, hogy az év végi kiadások után, februárban érkezik. Mindenki az adott havi nyugdíjat kapja meg még egyszer, ha az átlagot nézzük, akkor ez kétszázharmincezer forint körüli összeg. Mint mondta, a juttatás nem egy plusz pénzösszeg, hanem egy szerzett jog, amelyet a befizetések és a szolgálati évek alapján kaptak a nyugdíjasok. Molnár Ferenc kiemelte, hogy a nyugdíjasok számára nagyon méltányos, hogy ezt a juttatást visszavezette a kormány, és nem támogatja azt a gondolatot, hogy ezt egy fix összegre egységesítsék.