Nyugdíjasok, figyelem: itt várhat az élelmiszer-utalvány! Ne hagyjuk elveszni!

Október 15-én, szerdán befejeződött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése, de akik nem tudták átvenni a támogatást, még tíz napig megtehetik a postán. A kormány felhívja a figyelmet: senki nem marad ellátás nélkül, minden jogosult nyugdíjas megkapja az utalványt.

Nyugdíjasoknak postázták az utalványokat, de aki nem kapott, azoknak is jár - Fotó: MW

Azok az érintettek, akik értesítést kaptak a kézbesítőtől, a rajta feltüntetett postán vehetik át az utalványt a kézbesítés napjától számított tíz napon belül.

Akik pedig nem kaptak értesítést, de jogosultak az ellátásra, a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható telefonszámon jelentkezhetnek, ahol munkatársak segítenek az ügyintézésben.

Baranya vármegyében több tízezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg a 30 ezer forintos támogatást, amely sok idős embernek valódi segítséget jelent a mindennapi kiadásokban – különösen most, amikor az élelmiszerárak emelkedése sokakat érintett.

A térségben élők számára a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nemcsak anyagi könnyebbség, hanem biztonságérzetet is ad, hiszen a kormány célja, hogy az idősek a legszélesebb körben és legegyszerűbben vehessék igénybe a támogatást.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni, hideg élelmiszerekre, nemcsak a nagy élelmiszerláncokban, hanem piacokon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is. A kormány tájékoztatása szerint eddig mintegy 13 milliárd forint értékben már felhasználták a 70 milliárd forintos program keretében kiosztott utalványokat.

Hiába próbálja a baloldal ennek a támogatásnak a jelentőségét csökkenteni, a valóság az, hogy Baranyában és országszerte több millió idős embernek jelent kézzelfogható segítséget az élelmiszer-utalvány – és még most is van lehetőség arra, hogy minden jogosult hozzájusson.

Novemberben többet kapnak a nyugdíjasok

Novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd. A kormány célja, a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése, ezért vezették vissza a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, és fenntartják a rezsicsökkentést, ami fontos az időseknek.