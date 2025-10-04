Európában sorra emelik a nyugdíjkorhatárt – itthon is készülhetünk rá?

A 65 éves hazai nyugdíjkorhatárral az európai országok középtömbjében helyezkedünk el. Vannak országok, ahol alacsonyabb a korlimit, de akadnak szép számmal olyanok is, ahol magasabb. Az azonban egyöntetűen állapítható meg, hogy mindenhol napirenden van a nyugdíjkorhatár korrekciója.

Sokan a nyugdíjkorhatár betöltése után várható élettartamhoz igazítanák a korlimitet. Fotó: MW / Forrás: MW

Baranya megyében mintegy 55-60 ezer főre tehető azoknak az embereknek a száma, akiket az elkövetkező 8-10 évben életkoruk miatt közvetlenül érint a korhatár alakulása a nyugdíj megkezdése előtt.

Magyarországon 2010 óta 62-ről 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. Ezzel tizenegy uniós tagállamot előzünk meg, a vélemények pedig megoszlanak a korhatár emelésének szükségességéről. A napjainkban domináns álláspont szerint, mivel az elmúlt évtizedben gyorsabban nőtt a korhatár, mint a betöltésekor várható élettartam, rövid távon nincs szükség újabb emelésre.

De nézzük, mi a helyzet Európa más országaiban? Egy friss uniós összegzés szerint Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár. Dániában 2035-től 69 év, Olaszországban 2050-től 69 év 9 hónap lesz a korhatár. Svédországban rugalmas rendszer működik: 63 és 69 év között lehet nyugdíjba vonulni, de minél korábban igényli valaki, annál alacsonyabb ellátásra számíthat. Hollandiában 2024-ben 67 évre nőtt a korhatár, 2025-től pedig teljes mértékben a nyugdíjazás időpontjában várható élettartamhoz igazodik.

A korhatár alakulását szakértők szerint nálunk is lehetne a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötni. Az uniós példa szerint így teszik ezt Finnországban, ahol a rendszer rugalmas. Ha csökken az adott évjárat várható élettartama, a nyugdíjkorhatár is alacsonyabb lesz.