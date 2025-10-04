október 4., szombat

Ferenc névnap

12°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugdíjas számtan

1 órája

Európában sorra emelik a nyugdíjkorhatárt – itthon is készülhetünk rá?

Címkék#górcső#Farkas András#nyugdíjkorhatár élettartam#nyugdíjszakértő

Európa több országában is foglalkoznak a nyugdíjkorhatár megemelésének lehetőségével. Magyarországon jelenleg 65 év az öregségi nyugdíjkorhatár, szakértők szerint néhány éven belül nálunk is szükség lesz emelésre.

Kaszás Endre

A 65 éves hazai nyugdíjkorhatárral az európai országok középtömbjében helyezkedünk el. Vannak országok, ahol alacsonyabb a korlimit, de akadnak szép számmal olyanok is, ahol magasabb. Az azonban egyöntetűen állapítható meg, hogy mindenhol napirenden van a nyugdíjkorhatár korrekciója.

Sokan a nyugdíjkorhatár betöltése után várható élettartamhoz igazítanák a korlimitet
Sokan a nyugdíjkorhatár betöltése után várható élettartamhoz igazítanák a korlimitet. Fotó: MW / Forrás:  MW

Baranya megyében mintegy 55-60 ezer főre tehető azoknak az embereknek  a száma, akiket az elkövetkező 8-10 évben életkoruk miatt közvetlenül érint a korhatár alakulása a nyugdíj megkezdése előtt. 

Magyarországon 2010 óta 62-ről 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. Ezzel tizenegy uniós tagállamot előzünk meg, a vélemények pedig megoszlanak a korhatár emelésének szükségességéről. A napjainkban domináns álláspont szerint, mivel az elmúlt évtizedben gyorsabban nőtt a korhatár, mint a betöltésekor várható élettartam, rövid távon nincs szükség újabb emelésre.

De nézzük, mi a helyzet Európa más országaiban?  Egy friss uniós összegzés szerint Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár. Dániában 2035-től 69 év, Olaszországban 2050-től 69 év 9 hónap lesz a korhatár. Svédországban rugalmas rendszer működik: 63 és 69 év között lehet nyugdíjba vonulni, de minél korábban igényli valaki, annál alacsonyabb ellátásra számíthat. Hollandiában 2024-ben 67 évre nőtt a korhatár, 2025-től pedig teljes mértékben a nyugdíjazás időpontjában várható élettartamhoz igazodik.

A korhatár alakulását szakértők szerint nálunk is lehetne a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötni. Az uniós példa szerint így teszik ezt Finnországban, ahol a rendszer rugalmas. Ha csökken az adott évjárat várható élettartama, a nyugdíjkorhatár is alacsonyabb lesz.

A nyugdíjkorhatár megállapítását a várható élettartamhoz kellene igazítani

Farkas András nyugdíjszakértő az utóbbi megközelítésből vette górcső alá a hazai 65 éves nyugdíjkorhatárt. Összegzése szerint a magyar férfiak 74 százaléka, a nők 88 százaléka éli meg a 65 éves kort. A statisztikák szerint a nyugdíjban töltött idő így átlagosan 14,6 év a férfiaknál, 18,6 év a nőknél – utóbbi esetében a Nők40 kedvezmény miatt ez akár három-öt évvel is hosszabb lehet. A szakértő rámutat arra is, hogy a 65 éves korban egészségben várható további élettartam mindkét nemnél kevesebb mint öt év, amivel Magyarország az EU sereghajtói közé tartozik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu