1 órája
Európában sorra emelik a nyugdíjkorhatárt – itthon is készülhetünk rá?
Európa több országában is foglalkoznak a nyugdíjkorhatár megemelésének lehetőségével. Magyarországon jelenleg 65 év az öregségi nyugdíjkorhatár, szakértők szerint néhány éven belül nálunk is szükség lesz emelésre.
A 65 éves hazai nyugdíjkorhatárral az európai országok középtömbjében helyezkedünk el. Vannak országok, ahol alacsonyabb a korlimit, de akadnak szép számmal olyanok is, ahol magasabb. Az azonban egyöntetűen állapítható meg, hogy mindenhol napirenden van a nyugdíjkorhatár korrekciója.
Baranya megyében mintegy 55-60 ezer főre tehető azoknak az embereknek a száma, akiket az elkövetkező 8-10 évben életkoruk miatt közvetlenül érint a korhatár alakulása a nyugdíj megkezdése előtt.
Magyarországon 2010 óta 62-ről 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. Ezzel tizenegy uniós tagállamot előzünk meg, a vélemények pedig megoszlanak a korhatár emelésének szükségességéről. A napjainkban domináns álláspont szerint, mivel az elmúlt évtizedben gyorsabban nőtt a korhatár, mint a betöltésekor várható élettartam, rövid távon nincs szükség újabb emelésre.
De nézzük, mi a helyzet Európa más országaiban? Egy friss uniós összegzés szerint Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár. Dániában 2035-től 69 év, Olaszországban 2050-től 69 év 9 hónap lesz a korhatár. Svédországban rugalmas rendszer működik: 63 és 69 év között lehet nyugdíjba vonulni, de minél korábban igényli valaki, annál alacsonyabb ellátásra számíthat. Hollandiában 2024-ben 67 évre nőtt a korhatár, 2025-től pedig teljes mértékben a nyugdíjazás időpontjában várható élettartamhoz igazodik.
A korhatár alakulását szakértők szerint nálunk is lehetne a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötni. Az uniós példa szerint így teszik ezt Finnországban, ahol a rendszer rugalmas. Ha csökken az adott évjárat várható élettartama, a nyugdíjkorhatár is alacsonyabb lesz.
A nyugdíjkorhatár megállapítását a várható élettartamhoz kellene igazítani
Farkas András nyugdíjszakértő az utóbbi megközelítésből vette górcső alá a hazai 65 éves nyugdíjkorhatárt. Összegzése szerint a magyar férfiak 74 százaléka, a nők 88 százaléka éli meg a 65 éves kort. A statisztikák szerint a nyugdíjban töltött idő így átlagosan 14,6 év a férfiaknál, 18,6 év a nőknél – utóbbi esetében a Nők40 kedvezmény miatt ez akár három-öt évvel is hosszabb lehet. A szakértő rámutat arra is, hogy a 65 éves korban egészségben várható további élettartam mindkét nemnél kevesebb mint öt év, amivel Magyarország az EU sereghajtói közé tartozik.