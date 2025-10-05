október 5., vasárnap

Aurél névnap

13°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetéssel is készülnek

1 órája

Óbányára szervez kirándulást a Meteo Mecsek csapata

Címkék#csapat#Meteo Mecsek#részvétel#ajándék#matrica

Ingyenes részvétellel szervez kirándulást Óbányára a Meteo Mecsek csapata október 23-án.

Bama.hu
Óbányára szervez kirándulást a Meteo Mecsek csapata

Forrás: MW

Fotó: AS

Mint közösségi oldalukon írták, a helyek 30 százaléka már betelt, úgyhogy érdemes mielőbb jelentkezni a [email protected] címen. Minden résztvevő Meteo Mecsek kulcstartót és matricát kap ajándékba, 

ráadásul egy támogatónk jóvoltából egy kisebb meglepetés is vár benneteket

- tették hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu