Meglepetéssel is készülnek
5 órája
Óbányára szervez kirándulást a Meteo Mecsek csapata
Ingyenes részvétellel szervez kirándulást Óbányára a Meteo Mecsek csapata október 23-án.
Forrás: MW
Fotó: AS
Mint közösségi oldalukon írták, a helyek 30 százaléka már betelt, úgyhogy érdemes mielőbb jelentkezni a [email protected] címen. Minden résztvevő Meteo Mecsek kulcstartót és matricát kap ajándékba,
ráadásul egy támogatónk jóvoltából egy kisebb meglepetés is vár benneteket
- tették hozzá.
