Nyílt nap

42 perce

Sár, benzingőz és közösség – dübörgött a Beremendi Off-Road (FOTÓK)

Címkék#terep#Beremendi Off-Road#táncház#rendezvény#autó

Október 10–11-én tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Beremendi Off-Road Nyílt Napot, amely ezúttal is hatalmas érdeklődés mellett zajlott. A kétnapos eseményre évről évre több látogató érkezik, hiszen a rendezvény nemcsak a terepjárók szerelmeseinek kínál izgalmakat, hanem igazi családi program is.

Tóth Viktória

Az off-road, vagyis a terepen való járművezetés lényege, hogy a résztvevők speciálisan felkészített autókkal, quaddal próbálnak meg leküzdeni természetes és mesterséges akadályokat – sárban, vizes árkokban, kisebb domboldalakon.

beremendi off-road
Különleges járművekkel indultak az off-roadon

Az idei off-road programja

A beremendi off-road mára igazi hagyománnyá vált, az idei program pénteken kezdődött: a Déli Szél tánccsoport táncháza alapozta meg a hangulatot, majd a már hagyományos pálinka-felismerő verseny következett, amelyben sokan próbálták megkülönböztetni a nedűket. Szombaton már reggeltől felbőgtek a motorok, és a sárdagasztás mellett a családokra is gondoltak a szervezők. A gyerekeket gyerekquadok, RC-modellek (távirányítós autók), csillámtetkó és az off-roadosok által legyártott, cukorágyú várták – utóbbi az idei évben az egyik legnépszerűbb attrakció volt. A retro lepényevés is nagy sikert aratott.

off-road
A legkisebbek is élvezték a progranmokat

Ebédidőben a Palkonya–Újpetre Tűzoltó ÖTE és a Határszél Egyesület tagjai látványos tűzoltási bemutatót tartottak, majd délután kezdődtek az ügyességi versenyek. Összesen 23 versenyző mérte össze tudását gyári és épített járművekkel. A pályán 50 terepjáró, 5 quad, 3 gyerekquad és 20 RC autó mutatta meg, mire képes a sárban. A szervezők idén először élőzenei koncertekkel is kedveskedtek a vendégeknek, így a nap zárásaként a közönség nemcsak a motorok, hanem a zenekarok ritmusára is bulizhatott.

Horváth Ádám, az off-road egyik szervezője elmondta: 

– Szabadidőnkben nemcsak a saját eseményünket szervezzük, hanem Beremend szinte minden rendezvényén ott vagyunk segítőként. A célunk, hogy a közösség összetartóbb legyen, és minden korosztály belekóstoljon az off-road ízébe – ismertette.

off-road
Sár volt bőven

 

 

 

