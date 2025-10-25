Ők azok a rendőrök, akiket most az egész Baranya ünnepel (VIDEÓ)

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere rendőrségi tanácsosi címet adományozott Gergely Attila József r. törzszászlósnak, a Komlói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály szolgálatirányító parancsnokának. A miniszter ezen felül Szolgálati Jel elismerésben részesített további 11 baranyai kollégát is.

Elismeréseket vehettek át a baranyai rendőrök az ünnepi állománygyűlésen

Fotó: Police.hu

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány soron kívül előléptette rendőr alezredessé Nagy-Bodzsár Melinda r. őrnagyot, a Szigetvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztályának vezetőjét. Emellett dicséretben és pénzjutalomban részesítette dr. Szücs Gábort, a főkapitányság Gazdasági Igazgatóságának Igazgatási Osztályán dolgozó főügyintézőt.

Dr. Szijártó István rendőr dandártábornok, Baranya vármegye rendőrfőkapitánya szintén több kollégát méltatott: tíz munkatársát dicséretben és pénzjutalomban részesítette kiemelkedő teljesítményükért. Emellett tizenkét rendőrt soron kívül rendfokozatba előléptetett, valamint köszöntötte a kerek évfordulós születésnapját ünneplő munkatársat, aki tárgyjutalmat is kapott.

Az ünnepi eseményt színesítette a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és felkészítő tanáraiknak műsora, valamint Koza Mirjana előadása is.