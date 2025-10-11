október 11., szombat

Önkénteseket várnak betegágyakhoz

1 órája

Ők azok, akik megfogják a beteg kezét, amikor senki más nem tudja

Wald Kata

Újra önkénteseket toboroz a Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség. Ők azok a segítők, akik jelen vannak a betegágyak mellett, megfogják a beteg kezét, időt adnak az idejükből és együttéreznek a szenvedővel.  - Az önkéntes munka egyik legfontosabb része az az összetartó és támogató közösség, amely a kórházlelkészségi önkéntesek mögött áll. Így tudják megnyitni hétről hétre a kórtermek ajtaját, tudva, hogy bármilyen jó vagy nehéz helyzetbe kerülnek is, mindig lesz egy hely és alkalom, ahol megoszthatják élményeiket azokkal, akik ugyanezen az úton járnak. Az önkéntesek havonta egyszer találkoznak, ahol közösen beszélgetnek az elmúlt hetek tapasztalatairól - részletezte felhívásában a Pécsi Egyházmegye. Akik szeretnének csatlakozni a szolgálthoz, online, a  https://pecsiegyhazmegye.hu/beteglatogatoknak/jelentkezes linken tehetik ezt meg. 

 

